周末好去處／華埠「蛋卷、蛋奶及餡餅節」

華埠「蛋卷、蛋奶及餡餅節」

已經邁入第21年的曼哈頓 華埠年度街坊節之「蛋卷、蛋奶及餡餅節」(Egg Rolls, Egg Creams & Empanadas Festival)，26日(周日)將在愛烈治街博物館(Museum at Eldridge Street)前熱鬧登場。該活動展現移民社區變遷和多元文化，集結下東城華裔、猶太裔以及波多黎各裔等少數民族的文化表演和美食，免費品嚐的同時，感受不同文化的多元樣貌。時間是中午12時至下午4時，更多信息請參https://reurl.cc/n1jvj6。

夏日復古愛情集市

曼哈頓上西區將於26日(周日)，舉辦主題為「愛情集市」的活動。不同的攤商將集結在一起，販售商品從古色古香的玻璃器皿、家居裝飾、衣服鞋帽、眼鏡飾品、甚至是具有歷史年代感的古董情書都在其中，以浪漫愛情為主題，讓民眾前來挖寶。超過140位商家將在現場展示售賣多樣化的產品，懷著相信愛情之心的紐約客，可以在其中挑選出屬於自己、獨一無二愛情單品。地點是77街西100號，時間為上午10時至下午5時，更多信息請參https://reurl.cc/vdjvjk。

紐約市 同志大遊行

去年因為疫情改為線上慶祝，今年備受矚目的紐約市同志驕傲大遊行(NYC Pride March)再度回歸。

從26日(周日)中午12時準時開始，從曼哈頓第五大道25街起，沿著第五大道向南邊行走，直到在8街轉西，穿過第六大道經過下城著名的石牆國家紀念碑（Stonewall National Monument），再路過紐約市愛滋病紀念碑(New York City AIDS Memorial)，最後於第七大道16街結束，整體歷時三小時。

更多活動信息請參https://reurl.cc/o1oyoq。

親愛的夏日燒烤節

布碌崙(布魯克林)康尼島千人齊聚的「親愛的夏日燒烤節」(The Dear Summer BBQ)於25日(周六)回歸，三州地區頂級DJ將在現場演出，同時多個燒烤攤位、酒吧飲品將在現場提供，為紐約人留下夏季美好的烤串回憶。目前該活動已吸引超過1300位市民註冊參加，還有少量票務在Eventbrite銷售，票價包括下午4時至6時的免費燒烤，數量有限，主辦方建議提前到場。時間為下午4時至晚上10時，地點為布碌崙Stillwell大道3050號；購票可參：https://reurl.cc/WrZNZ9。