紐約周邊避暑聖地蒙托克 來場「天涯海角」的私奔

遙望大西洋的蒙托克燈塔附近海岸，因給人天涯海角的盡頭感而聞名。(記者張心/攝影)

如果想和愛的人私奔到天涯海角，紐約州 長島最東端的海邊小鎮蒙托克(Montauk)，絕對是個浪漫的選擇。蒙托克因為其壯闊的自然風光和獨特的地理位置而聞名，海天相接的悠遠、山林起伏的連綿、莊園古早的華貴⋯⋯還有隨處可見的小鹿和海鷗，都讓此處成為想要短暫逃離紐約市 喧囂的人們，抓起行囊後短途度假的不二之選。

遙望大西洋的蒙托克燈塔附近海岸，因給人天涯海角的盡頭感而聞名。(記者張心/攝影)

遙望大西洋的蒙托克燈塔附近海岸，因給人天涯海角的盡頭感而聞名。(記者張心/攝影)

雙層火車看海景

相比於紐約市開車四小時自駕前往的高昂油費和舟車勞頓，從皇后區牙買加(Jamaica)發車、單程只需20到30元的長島鐵路 (LIRR)，或許是更加理想而安全的選擇。不同於普通火車的呆板，紐約市和蒙托克之間往返的為雙層火車，旅人可以提前選擇二層的靠窗座位，一覽沿途長島的沿海風光。

從牙買加站始發的火車為單程線路，來回為同一條軌道，所以無論坐在車的哪側，都可以避免雙行軌道對面列車阻擋的尷尬，可以專心享受橫傳整個長島的暢快。除了終點站蒙托克之外，沿途經停的Hampton Bays和East Hampton也是擁有曠闊海灘的度假勝地；同蒙托克之隔的Amagansett，因其高質量的高爾夫球場而成為不少富人的理想度假村。

位於山頂之巔的蒙托克莊園，是始建於1927年的皇家都鐸復興式建築。(記者張心/攝影)

夜晚的蒙托克莊園之內。(記者張心/攝影)

古早莊園逗小鹿

蒙托克的酒店不多，所以在每年旅遊旺季的6月至9月，住宿地點早早就被一搶而光，其中屬靠近蒙托克火車站、位於山頂之巔的蒙托克莊園(Montauk Manor)最受歡迎。這座始建於1927年的皇家都鐸復興式建築，最初為貴族的私人住宅，後專門變為接待遊客的酒店式公寓，因套房或一至三房的多樣性房型選項，成為無論是單人旅客還是多人家庭組團遊的理想居住地。

蒙托克莊園內有小鹿、兔子、海鳥等可愛動物隨時出沒。(記者張心/攝影)

位於山頂之巔的蒙托克莊園，始建於1927年。(記者張心/攝影)

除了住宿之外，莊園內還有戶外加熱游泳池、觀海草坪式露台、高爾夫球場、網球場、SPA中心等，使旅客足不出戶就可以在其中暢玩享樂。莊園內也有小鹿、兔子、海鳥等可愛動物隨時出沒，給顧客帶來療癒和驚喜。而最為便捷的是，考慮到蒙托克公共交通的匱乏、無車人士的外出困擾，莊園為住客提供免費班車，只要是在蒙托克區域內玩耍，都可在上午8時至晚上10時30分，享受班車的免費接送服務。

遙望大西洋的蒙托克燈塔附近海岸，因給人天涯海角的盡頭感而聞名。(記者張心/攝影)

風景壯麗的日落海灘海域。(記者張心/攝影)

悠長海岸餵海鷗

立夏而至，海景悠長。隨著盛夏時節一起湧現的遊客們，紛紛前往蒙托克燈塔(Montauk Point Light)參觀。這座1797年建成、紐約州第一座、全美第四古老的燈塔，由於附近海域複雜而危險的航運狀況，百年來成為路過船隻的啟明星般存在的風向標。而由於其對美國和國際航運的重要意義，2012年被收錄國家史蹟名錄中，成為全美歷史地標之一。

蒙托克燈塔2012年被收錄國家史蹟名錄中，成為全美歷史地標之一。(記者張心/攝影)

相比走入古舊的燈塔參觀，順著路邊小道悠悠而下，迎面而來的大西洋的風和浪，讓在這海天山色一線間的人們，將城市的喧囂和煩惱一掃而空。這片長島最東端的海灘，因給人「天涯海角的盡頭感」而聞名於世。來往船隻寥寥、潮水湍急起伏，五顏六色的石子和絡繹不絕的海鷗，成為了悠長海岸線上獨特的風景。

日落海灘的夕陽。(記者張心/攝影)

日落夕陽品海鮮

熱愛日落黃昏的人們，不妨來到位於蒙托克中北部的日落海灘(Sunset Beach)海域，靜靜享受夕陽西下的唯美壯麗。夏日的夜晚7時，遊客會在當地人的建議下，先到日落海灘旁的Gosman's餐廳、選擇一張靠海的桌子、點一杯淡淡的莫希托雞尾酒(Mojito)、慢慢等待太陽的落下。此時不妨來一份當地著名的莫托克龍蝦三明治，觥籌交錯間望著日落漸漸來臨，酒足飯飽中再步行至旁邊的海灘，看著粉色的天空下，金黃的太陽逐漸淹沒在湖藍的海水裡，結束這獨屬蒙托克的浪漫的夏夜。