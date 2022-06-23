賽珍珠誕辰130周年講座 6月25日舉行

6月26日是知名作家賽珍珠(Pearl Buck)誕辰130周年，為紀念這位20世紀溝通東西方文化的先驅，華美人文學會特邀請「大地」一書的譯者王逢振教授，訂於美東時間25日(周六)晚8時至9時半，做「西方的珍珠閃耀著東方的光芒—賽珍珠和中國」線上講座，介紹賽珍珠的生平、「大地」和其他作品及其影響。

賽珍珠1892年6月26日出生於維吉尼亞州，隨傳教士父母到中國，在中國生活工作近40年。她稱自己的第一語言為中文，籍貫為江蘇鎮江。基於在中國的所見所聞，她創作了一系列以中國為主題的作品，並以描寫中國農民生活的小說 「大地」獲得1932年普利茲小說獎；六年後，她又摘得諾貝爾文學獎，成為美國第一位獲得諾貝爾文學獎的女作家，也是唯一同時獲得普利策茲獎和諾貝爾獎 的女作家。她一生創作超過100部文學作品，還第一個將「水滸傳」完整譯介到美國。

主講人王逢振畢業於北京大學西方語文學系，是中國社會科學院外國文學研究所研究員，曾先後任美國加州大學 (UCI)批評理論研究所、澳大利亞國立大學人文研究中心和美國杜克大學批評理論中心客座研究員。

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