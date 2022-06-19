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全球公益路跑 兩哩換一元

記者牟蘭／紐約報導
「2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑；劉醇逸(右五)擔任開跑大使。(記者牟蘭/攝影)
「2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑；劉醇逸(右五)擔任開跑大使。(記者牟蘭/攝影)

 「2022全球復蔬線上公益路跑」(VEGRUN)，18日在皇后區長島市登場，州參議員劉醇逸任紐約開跑大使，帶領逾200名跑步愛好者開跑，鼓勵民眾走出戶外健身；此次公益路跑持續一個月，所有參與者累計的跑步哩程數將捐予「市長公益金」。

陳建斌(左一)當日帶著兩個14歲與11歲的女兒以及兩歲的兒子，參加公益路跑活動。...
陳建斌(左一)當日帶著兩個14歲與11歲的女兒以及兩歲的兒子，參加公益路跑活動。(記者牟蘭/攝影)

「2022全球復蔬線上公益路跑」由國際佛光會世界總會與綠色公益基金會主辦，國際佛光會紐約協會協辦，日前已在南美洲各大城市陸續舉辦，18日在長島市杭特點南端公園(Hunter's Point South Park)開跑。

陳建斌帶著兩個14歲與11歲的女兒以及兩歲的兒子，參加公益路跑活動。(記者牟蘭/...
陳建斌帶著兩個14歲與11歲的女兒以及兩歲的兒子，參加公益路跑活動。(記者牟蘭/攝影)

佛光山紐約道場住持覺麟法師表示，此次公益路跑旨在實現為愛心公益、熱情活力與環保永續，鼓勵民眾在疫後走出戶外健身，帶動經濟復甦，也推動食素，弘揚佛教文化。

佛光山紐約道場監院有望法師表示，此次公益義跑活動持續一個月，民眾只要每跑或走兩哩，活動方將捐出一元的捐款總額，所有基金將全數捐給「市長公益金」(Mayor's fund)，日後服務社區，想要加入的民眾，請登https://reurl.cc/1ZWOWG查詢詳情。

「2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑。(記者牟蘭/攝影)
「2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑。(記者牟蘭/攝影)

皇后區副區長永恩(Ebony Young)表示，公益路跑活動鼓勵民眾在疫後加強體魄，她以自己為例，每日都會堅持跑步，她希望與亞裔以及其他族裔站在一起，推動多元文化活動，消除日益嚴重的仇恨風氣。

「2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑。(記者牟蘭/攝影)
「2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑。(記者牟蘭/攝影)

來美十多年的陳建斌，當日帶著分別為14歲、11歲的女兒以及兩歲的兒子，參加公益路跑活動；他說，三個孩子都在美國長大，但始終堅持讓她們接受東方教育；他說，希望孩子通過參加此次活動，鍛鍊身體，改變亞裔的刻板印象，也讓她們從小為自己的文化自豪。

2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑。(記者牟蘭/攝影)
2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑。(記者牟蘭/攝影)

76歲的謝Susan表示，疫情期間，一直困在家中不能外出，疫情趨緩後，才逐漸走出家門；她希望通過參加這項活動，支持環保，也堅持跑完兩哩鍛鍊體魄，「我們團隊平均年齡在70歲」。

「2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑，平均年齡65歲的啦啦隊當...
「2022全球復蔬線上公益路跑」18日在紐約長島市開跑，平均年齡65歲的啦啦隊當日為選手加油。(記者牟蘭/攝影)

市議員黃敏儀、駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉，與亞美醫師協會公關主任黃雪莉等均參加當天活動表示支持。

長島市 亞裔 健身

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