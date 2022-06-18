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紐約市立大學亞裔電影節 華生摘最佳微電影第2名

記者顏潔恩／紐約報導
華裔學生羅茜慈拍攝作品「對你的損失深表歉意」。(視頻截圖)
華裔學生羅茜慈拍攝作品「對你的損失深表歉意」。(視頻截圖)

紐約市立大學亞裔研究所(AAARI)第19屆市立大學亞裔電影節(19th Annual CUNY Asian American Film Festival)，17日晚公布得獎名單，六部入選的小說微電影、紀錄片中，有一部為華人學生製作的影片。

獲得最佳微電影小說的「三輪車」(Tricycle)，是由布碌崙(布魯克林)學院(Brooklyn College)的韓裔學生李光敏(Kwang Min Lee，姓名均為音譯)拍攝，講述一名來自南韓的移民在新環境中結交新朋友的旅程，因一次與朋友在街上意外撞見父親，從而引發生命中多段複雜的關係。

榮獲第二名的「對你的損失深表歉意」(Sorry for Your Loss)，是來自市立大學城市學院(The City College of New York)的華裔學生羅茜慈(Chienchih (Chyan) Lo)，刻畫一名亞裔女乘客站在地鐵站邊緣，突然恢復自己已身亡的記憶。

自2004年起，為啟發市立大學的學生電影製作人進行創作，亞裔研究所每年向他們徵求作品，並選出優勝者頒發現金獎以資鼓勵；不僅如此，通過比賽也能促進不同校區學生之間的交流，優勝者作品也將會展示在亞裔美國人國際電影節(Asian American International Film Festival)中，獲得更大的關注。

亞裔電影 小說 地鐵站

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