紐約市立大學亞裔電影節 華生摘最佳微電影第2名

華裔學生羅茜慈拍攝作品「對你的損失深表歉意」。(視頻截圖)

紐約市立大學亞裔研究所(AAARI)第19屆市立大學亞裔電影 節(19th Annual CUNY Asian American Film Festival),17日晚公布得獎名單,六部入選的小說 微電影、紀錄片中,有一部為華人學生製作的影片。

獲得最佳微電影小說的「三輪車」(Tricycle),是由布碌崙(布魯克林)學院(Brooklyn College)的韓裔學生李光敏(Kwang Min Lee,姓名均為音譯)拍攝,講述一名來自南韓的移民在新環境中結交新朋友的旅程,因一次與朋友在街上意外撞見父親,從而引發生命中多段複雜的關係。

榮獲第二名的「對你的損失深表歉意」(Sorry for Your Loss),是來自市立大學城市學院(The City College of New York)的華裔學生羅茜慈(Chienchih (Chyan) Lo),刻畫一名亞裔女乘客站在地鐵站 邊緣,突然恢復自己已身亡的記憶。

自2004年起,為啟發市立大學的學生電影製作人進行創作,亞裔研究所每年向他們徵求作品,並選出優勝者頒發現金獎以資鼓勵;不僅如此,通過比賽也能促進不同校區學生之間的交流,優勝者作品也將會展示在亞裔美國人國際電影節(Asian American International Film Festival)中,獲得更大的關注。