美食、夜景、夏日晚風…紐約「露天電影」免費開演

布萊恩公園露天電影節。(取自布萊恩公園官網)

紐約市 今夏藝文活動全面復甦,最少不了的當然是相約親朋好友到公園裡消遣時光,而五大區公園也在夏季舉辦多場免費露天電影 節;民眾可帶上野餐墊、適合郊遊的野餐小吃,一邊悠閒吹著夏日晚風、一邊觀賞大螢幕電影,播映著許多經典之作。

今夏「布萊恩公園野餐表演」,將於5月至9月舉行。(取自布萊恩公園臉書)

布萊恩公園 重溫高票房經典電影

曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park Corporation)可謂是夏日藝文活動的集中地,除即日起至9月有共計26場包括音樂、戲劇和舞蹈表演外,6月起至8月中每周一均有適合成年人觀看的電影,大多都是過去具有高票房的經典電影精選。

這期間的片單,包括「不可能的任務:失控國度」(Mission: Impossible – Rogue Nation)、「反鬥智多星2」(Wayne's World 2)、「驚聲尖叫2」(Scream 2)、「比佛利山警探」(Beverly Hills Cop II)、「星艦迷航記:戰鬥巡航」(Star Trek VIII: First Contact)、「教父2」(The Godfather Part II)等。

布萊恩公園露天電影播放時間為每周一晚上8時、傍晚5時就可入場,參加者可自帶毛毯、野餐墊及食物,不過像是包裹、背包、公文包在內都需要接受檢查;另外不能攜帶草坪椅、桌子或瑜珈墊,寵物也不得入內,更多資訊在https://bryantpark.org/programs/movie-nights。

布碌崙大橋露天電影節可觀賞東河美景。(取自布碌崙大橋臉書)

布碌崙大橋露天電影節可觀賞東河美景。(取自布碌崙大橋臉書)

布碌崙 大橋公園 欣賞東河美景逛市集

主題為「我們走吧」(Away we go)的布碌崙(布魯克林)大橋公園(Brooklyn Bridge Park)露天電影節,將會在7月開跑;這已是主辦方帶來的第22個夏日電影季節,在這裡可觀賞東河美景,附近還有著名旅遊景點登波(Dumbo),適合觀光一番後來到公園歇息。

期間將放映的著名影片包括愛情電影、亞洲電影、好萊塢大片等,例如「愛在黎明破曉時」(Before Sunrise)、「神鬼認證」(The Bourne Identity)、「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)、「當老牛碰上嫩草」(How Stella Got Her Groove Back)、「侏羅紀世界」(Jurassic Park)、「末路狂花」(Thelma and Louise)、「回到未來」(Back to the Future)等。

布碌崙大橋公園露天電影節。(取自布碌崙大橋公園官網)

Smorgasburg露天美食節,將與布碌崙大橋公園電影節同時進行。(取自Smorgasburg官網)

草坪將在7月起每周四傍晚6時開放,電影在晚8時30分時播映,最受歡迎的戶外小吃市集Smorgasburg美食電影節也會同時進行,大眾可在這裡一邊享網紅美食一邊看電影,更多資訊可瀏覽https://www.brooklynbridgepark.org/event-series/movies-with-a-view/。

展望公園 攜家帶眷溫馨看電影

展望公園(Prospect Park)露天電影節雖沒有其他地點舉辦時間來得長、電影種類也相對少,但播映的電影適合各個年齡層的觀眾,對於家裡有小朋友的家庭而言較為方便;電影節將在8月起每周三舉行,晚上7時30分便可入場,地址是在展望公園北部入口的Long Meadow,完整列表可查https://www.prospectpark.org/news-events/events/。

展望公園的露天電影,片單適合全家大小。(取自展望公園臉書)

除了上述已經公布時間的露天電影,紐約市其他公園也有定期播映的電影,包括位於東河上的蘭德爾島公園(Randalls Island Park)、無畏號航空母艦博物館(Intrepid Sea, Air & Space Museum)、康尼島海濱(Coney Island)等,播放免費的電影給公眾欣賞;目前這些露天電影時間尚未公布,民眾也可以自行上網關注,查看主辦方最新訊息。