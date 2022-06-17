我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA勇士封王 柯瑞哭了 榮耀拿下生涯首座總冠軍賽MVP

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

美食、夜景、夏日晚風…紐約「露天電影」免費開演

記者顏潔恩／紐約報導
布萊恩公園露天電影節。(取自布萊恩公園官網)
布萊恩公園露天電影節。(取自布萊恩公園官網)

紐約市今夏藝文活動全面復甦，最少不了的當然是相約親朋好友到公園裡消遣時光，而五大區公園也在夏季舉辦多場免費露天電影節；民眾可帶上野餐墊、適合郊遊的野餐小吃，一邊悠閒吹著夏日晚風、一邊觀賞大螢幕電影，播映著許多經典之作。

今夏「布萊恩公園野餐表演」，將於5月至9月舉行。(取自布萊恩公園臉書)
今夏「布萊恩公園野餐表演」，將於5月至9月舉行。(取自布萊恩公園臉書)

布萊恩公園 重溫高票房經典電影

曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park Corporation)可謂是夏日藝文活動的集中地，除即日起至9月有共計26場包括音樂、戲劇和舞蹈表演外，6月起至8月中每周一均有適合成年人觀看的電影，大多都是過去具有高票房的經典電影精選。

這期間的片單，包括「不可能的任務：失控國度」(Mission: Impossible – Rogue Nation)、「反鬥智多星2」(Wayne's World 2)、「驚聲尖叫2」(Scream 2)、「比佛利山警探」(Beverly Hills Cop II)、「星艦迷航記：戰鬥巡航」(Star Trek VIII: First Contact)、「教父2」(The Godfather Part II)等。

布萊恩公園露天電影播放時間為每周一晚上8時、傍晚5時就可入場，參加者可自帶毛毯、野餐墊及食物，不過像是包裹、背包、公文包在內都需要接受檢查；另外不能攜帶草坪椅、桌子或瑜珈墊，寵物也不得入內，更多資訊在https://bryantpark.org/programs/movie-nights。

布碌崙大橋露天電影節可觀賞東河美景。(取自布碌崙大橋臉書)
布碌崙大橋露天電影節可觀賞東河美景。(取自布碌崙大橋臉書)

布碌崙大橋露天電影節可觀賞東河美景。(取自布碌崙大橋臉書)
布碌崙大橋露天電影節可觀賞東河美景。(取自布碌崙大橋臉書)

布碌崙大橋公園 欣賞東河美景逛市集

主題為「我們走吧」(Away we go)的布碌崙(布魯克林)大橋公園(Brooklyn Bridge Park)露天電影節，將會在7月開跑；這已是主辦方帶來的第22個夏日電影季節，在這裡可觀賞東河美景，附近還有著名旅遊景點登波(Dumbo)，適合觀光一番後來到公園歇息。

期間將放映的著名影片包括愛情電影、亞洲電影、好萊塢大片等，例如「愛在黎明破曉時」(Before Sunrise)、「神鬼認證」(The Bourne Identity)、「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)、「當老牛碰上嫩草」(How Stella Got Her Groove Back)、「侏羅紀世界」(Jurassic Park)、「末路狂花」(Thelma and Louise)、「回到未來」(Back to the Future)等。

布碌崙大橋公園露天電影節。(取自布碌崙大橋公園官網)
布碌崙大橋公園露天電影節。(取自布碌崙大橋公園官網)

Smorgasburg露天美食節，將與布碌崙大橋公園電影節同時進行。(取自Smo...
Smorgasburg露天美食節，將與布碌崙大橋公園電影節同時進行。(取自Smorgasburg官網)

草坪將在7月起每周四傍晚6時開放，電影在晚8時30分時播映，最受歡迎的戶外小吃市集Smorgasburg美食電影節也會同時進行，大眾可在這裡一邊享網紅美食一邊看電影，更多資訊可瀏覽https://www.brooklynbridgepark.org/event-series/movies-with-a-view/。

展望公園 攜家帶眷溫馨看電影

展望公園(Prospect Park)露天電影節雖沒有其他地點舉辦時間來得長、電影種類也相對少，但播映的電影適合各個年齡層的觀眾，對於家裡有小朋友的家庭而言較為方便；電影節將在8月起每周三舉行，晚上7時30分便可入場，地址是在展望公園北部入口的Long Meadow，完整列表可查https://www.prospectpark.org/news-events/events/。

展望公園的露天電影，片單適合全家大小。(取自展望公園臉書)
展望公園的露天電影，片單適合全家大小。(取自展望公園臉書)

除了上述已經公布時間的露天電影，紐約市其他公園也有定期播映的電影，包括位於東河上的蘭德爾島公園(Randalls Island Park)、無畏號航空母艦博物館(Intrepid Sea, Air & Space Museum)、康尼島海濱(Coney Island)等，播放免費的電影給公眾欣賞；目前這些露天電影時間尚未公布，民眾也可以自行上網關注，查看主辦方最新訊息。

康尼島海灘的露天電影院，適合民眾攜帶孩童前往觀看。(取自Coney Island...
康尼島海灘的露天電影院，適合民眾攜帶孩童前往觀看。(取自Coney Island Fun Guide網頁)

電影 布碌崙 紐約市

上一則

劉醇逸背書李榮恩 亞裔爭權不二人選

下一則

華裔李昌永有意參選皇后區高等法院法官

延伸閱讀

佛光山全球公益路跑 6月18日紐約開跑

佛光山全球公益路跑 6月18日紐約開跑
紐約州長初選在即 市長亞當斯宣布背書霍楚

紐約州長初選在即 市長亞當斯宣布背書霍楚

NBA／歐尼爾嗆球迷 被譏像杜蘭特

NBA／歐尼爾嗆球迷 被譏像杜蘭特
布蘭妮低調結婚 家人幾乎全缺席 首任前夫鬧場被捕

布蘭妮低調結婚 家人幾乎全缺席 首任前夫鬧場被捕
高球選手布萊恩 佛州車禍過世 曾打敗伍茲獲美巡賽3冠

高球選手布萊恩 佛州車禍過世 曾打敗伍茲獲美巡賽3冠

熱門新聞

紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

2022-06-16 02:30
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08
女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊現場亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(市警提供)

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

2022-06-14 16:07

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法