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佛光山全球公益路跑 6月18日紐約開跑

記者鄭怡嫣／紐約報導
「2022全球復蔬線上公益路跑」將在紐約市開跑。(記者鄭怡嫣/攝影)
「2022全球復蔬線上公益路跑」將在紐約市開跑。(記者鄭怡嫣/攝影)

佛光山紐約道場及國際佛光會紐約協會15日宣布， 「2022全球復蔬線上公益路跑」(VEGRUN)將於18日(周六)在皇后區長島市開跑，愛好健身跑步的州參議員劉醇逸擔任紐約開跑大使，並將在活動當日一同開跑，參與者所累計的跑步或健走哩程數，將捐予「市長公益金」(Mayor's fund)，呼籲更多民眾參與。

佛光山紐約道場住持覺麟法師以及國際佛光會紐約協會會長王如茵介紹，「2022全球復蔬線上公益路跑」活動的三大訴求為愛心公益、熱情活力與環保永續，日前已在南美和歐洲各大城市陸續開跑，而在18日則將於包括紐約市在內的北美諸多城市同步開跑。

「全球復蔬」鼓勵大家以蔬食為主，減緩地球暖化，「公益路跑」鼓勵走出戶外健身運動，並以每跑或走兩哩贊助單位捐出一元的捐款總額，提交給「市長公益金」，造福社區中有需要的家庭或團體。

州參議員劉醇逸表示，兩年的疫情影響了不少民眾的健康與福祉，該活動不僅在於強身健體，也在於保持情緒及心靈上的健康並助力永續的綠色環境，對於個人、社區、以及全球都有裨益，呼籲更多民眾與他一同開跑。

州長辦公室亞裔事務主任范小江和亞美醫師協會公關主任黃雪莉也出席了此次活動，范小江代表州長霍楚(Kathy Hochul)宣達對綠化生活的支持，黃雪莉則表示協會樂於參與贊助，她本人亦當場捐款支持。

活動將於18日早9時30分，在皇后區杭特點南端公園(Hunter's Point South Park)中央大道(Center Blvd)交博登大道(Borden Ave)處舉辦開跑儀式，10時開跑、全程三哩，屆時還將有閃亮啦啦隊的表演，民眾可通過網站https://reurl.cc/lo2kmA報名；此外，紐約協會也籲請民眾踴躍響應「您跑步，我捐『市長公益金』」的活動，除報名紐約路跑外，也可在網站預設18日起、一個月之內的挑戰哩程數，累積的哩程數均將贈予「市長公益金」。

健身 皇后區 參議員

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