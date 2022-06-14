布碌崙康尼島美人魚遊行6月18日回歸

康尼島美人魚遊行將於本月18日回歸。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)眾所期待的康尼島 美人魚遊行 ，前兩年受到新冠疫情 影響停辦，今年將於本月18日回歸，令粉絲相當期待；主辦方日前揭露，前市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)將扮演海皇國王(King Neptune)，引領遊行隊伍，致敬他在新冠疫情期間為對抗病毒、推動疫苗接種等所作的努力。

第40屆美人魚遊行訂於6月18日(周六)舉行，所有的活動項目都會保留，包括參選者化身海洋動物遊行、當地歌手帶來歌舞表演、以及扮裝比賽等；隨著遊行日子將近，主辦方也公布了海皇國王及美人魚皇后(Queen Mermaid)的身分，分別由喬克西以及演員歌手Mx Justin Vivian Bond扮演。

非營利組織美國康尼島(Coney Island USA)指出，喬克西在疫情期間成為家喻戶曉的名字，過去兩年頻繁出現在電視廣告中，並引領超過600萬名紐約客接種新冠疫苗；此次他將引領遊行隊伍，完成當地最受歡迎的活動之一。

今年的主題是「海底世界」(Under the Sea)，但每年參賽者都發揮無限創意，跨越原本的主題是常態；主辦方更猜測，闊別兩年肯定有民眾會穿著與「邪惡病毒」相關的服飾主題，很期待看到他們的成品。

遊行時間是下午1時，路線與過去相同，從西21街交Surf大道出發，一直東向前行至西10街，至Steeplechase廣場結束。

康尼島美人魚遊行自1983年開始舉行，每年吸引來自世界各地的遊客參加，最多曾吸引80萬人；高度依賴夏季旅遊季的康尼島，過去兩年深受衝擊，造成當地娛樂活動、或是遊樂場和商店都難以復原，希望此次透過美人魚遊行等活動的回歸，能帶動經濟。