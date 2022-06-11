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台VR作品 彼岸入選沉浸式單元

記者顏嘉瑩／紐約報導
由謝文毅與鄭鈞聯共同創作的VR作品「彼岸」，入選本屆翠貝卡影展沉浸式單元。(紐文中心提供)
由謝文毅與鄭鈞聯共同創作的VR作品「彼岸」，入選本屆翠貝卡影展沉浸式單元。(紐文中心提供)

曼哈頓翠貝卡影展(Tribeca Film Festival)目前正在舉行，由台灣新銳導演謝文毅與鄭鈞聯共同創作的VR作品「彼岸」(LIMBOTOPIA)，入選本屆沉浸式單元，於近日在紐約首映，謝文毅及高雄電影節VR單元策展人洪珷也都到場參加。

「彼岸」一片，描述大洪水到來，所有人被沖進地底，夢中世界恢復平靜，真實世界依然貧脊，在荒涼的乾土中，重生了幾朵孤伶的鮮花；影片中虛構了夢境映射的現實世界，觀眾以重生旅客視角，跟隨著來自地底的信號前往彼岸的過程，藉由VR進入潛意識的空間，窺看夢境中的倒映。

該作品的創作原型，是來自鄭鈞聯的建築設計，加上謝文毅運用建築設計專業及VR技術，三人組成的精簡團隊在短時間內完成度作品，以虛擬實境作為敘事媒材，透過往生者的視角，探索虛實交錯、日夜難辨的神秘彼岸；作品去年在高雄電影節「VR競賽」中從36國、225件作品中脫穎而出，此次進軍紐約，順利登上翠貝卡影展。

謝文毅與洪珷親自到紐約參加影展，與各國同業交流，也希望藉此推廣高雄的VR品牌；近年來，高雄電影館積極建立「高雄電影節」的品牌形象，培育VR人才，營運體感劇院，發展自製品牌「VR FILM LAB」，進軍國際各大影展，成功拓展台灣VR作品的國際能見度。

翠貝卡影展為電影產業重要交流平台，除了成功發掘新秀導演編劇外，也透過不斷創新發展電影藝術的新科技體驗，如VR、4D、AR帶來沉浸式感受，其VR單元是國際上公認最具影響力的獎項之一。

過去多部台灣VR作品都曾嶄露頭角，包括2018年黃心健作品「沙中房間」、 2019年李中「董仔的人」、2020年許智彥「舊家」和徐漢強「星際大騙局之登月計畫」，及2021年台灣與德國合製作品「喚說其語 Ep.2 庫桑達」等。更多「彼岸」資訊請上https://tribecafilm.com/films/limbotopia-2022查詢。

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