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翠貝卡影展 馮都紀錄片探討性別平權

記者顏嘉瑩／紐約報導
華裔導演馮都執導的紀錄片「Hidden Letters」，入選翠貝卡電影節競賽單元。(馮都提供)
華裔導演馮都執導的紀錄片「Hidden Letters」，入選翠貝卡電影節競賽單元。(馮都提供)

透過影片拍攝中國傳統女性獨特漢語書寫系統「女書」，華裔導演馮都執導的紀錄片「Hidden Letters」入選翠貝卡電影節競賽單元，將於11日(周六)至14日(周二)上映；馮都日前接受本報專訪表示，該影片不限國界、文化，探討在現今社會對女性普遍的要求與期望不斷堆疊，女性又該如何在滿足期待的當下，追求自己的自由。

「Hidden Letters」一片聚焦於起源中國湖南省南部永州江永縣的「女書」，拍攝中國最年輕的女書傳承人，湖南江永的胡欣，和將女書與藝術結合推廣的上海藝術家吳思慕，記錄分別來自城鄉的兩人，在生活中因性別受到的壓力與掙扎。

其中在拍攝期間歷經婚變的胡欣，透過年紀最大的女書傳人何豔新給她的鼓勵，幫助她走出陰影，體現出女書文化核心的姐妹互助精神；吳思慕的母親是新中國的事業女性，這也影響到她自己對事業的追求，以及是否進入婚姻的內心掙扎。

胡欣(左)和何豔新在影片中體現出女書文化核心的姐妹互助精神。(馮都提供)
胡欣(左)和何豔新在影片中體現出女書文化核心的姐妹互助精神。(馮都提供)

該片導演、在上海長大的馮都大學後來美留學，2010年到2017年從美國回到中國結婚生子，她表示，自己生的是女兒，在中國感受體驗很明顯；馮都表示，中國生活水平提高，在這樣的背景下，女性的社會地位、性別角色都發生大變化，現代女性不論在生育、經濟、政治各個層面的壓力都很大，在外界對女性壓力的砝碼不斷加重，女性的壓力沒有出口，她希望透過這部影片，將女性的困境表現出來。

上海藝術家吳思慕正在寫女書。(馮都提供)
上海藝術家吳思慕正在寫女書。(馮都提供)

雖然女權意識抬頭，女書也開始受到外界關注，但這個文化遺產也開始被商品化；馮都說，女書商品化過程中，很多是由男性商人主導，現在有很多女書工作坊主要宣揚女性的傳統美德，「這和女書產生的背景跟原因背道而馳，女書的傳承部分是宣揚美德，但在事實上這是不得已的，更多是姐妹文化、互相扶持，以及嚮往自由。」

胡欣在影片中以女書書寫。(馮都提供)
胡欣在影片中以女書書寫。(馮都提供)

在拍攝紀錄片期間，馮都表示，過程中很容易將問題的矛頭指向政府，但她想關注的重點不僅這麼簡單，而是牽涉到很多層面，才會影響到如今的性別差異，除了政府、學界、社會等，在文化、女性對自身的侷限性，以及男性對女性認識等，都是探討的內容。

馮都希望藉由該片，探討在現今社會對女性普遍的要求與期望不斷堆疊，女性又該如何在滿足期待的當下，追求自己的自由。影片將於11日至14日在翠貝卡影展放映，場次及購票可上https://reurl.cc/WrWoqy；13日(周一)下午12時30分，還將舉辦講座，邀請多位跨種族、年代的女權代表性人物，就影片內容和性別平權討論，詳情在https://reurl.cc/QLDoWO。

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