新澤西熱氣球節 (取自:balloonfestival.com)

New Jersey Lottery Festival of Ballooning 新澤西 熱氣球節。舉辦時間: 7/29-31。舉辦地點: Readington, New Jersey。這是距離紐約最近的熱氣球節舉辦地,在北美具有相當規模。連續6次被APTA提名 為:北美最佳音樂節。

每年的音樂節和熱氣球節都會在廣闊的機場舉行。多達100多個特殊造型熱氣球在現場會升空。現場還會舉行各種音樂派對。數百名手工藝者和小販會組成集市。有的吃有的玩,現場還有煙花表演,是適合在紐約生活的民眾歡度周末的最佳選擇。

在美國的其他州,暑假也會有不同的熱氣球節。不用去土耳其也能在美國本土觀賞到精彩表演。