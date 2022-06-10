紐約大都會博物館和服展 60套華服令人屏息

和服除了是日本代表性服裝，對於西方時裝也具有相當影響力。(大都會博物館提供)

和服是日本 最具代表性的文化象徵之一，紐約大都會 藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)即日起到明年2月，舉辦「追蹤和服時尚的轉型」(Tracing the Transformation of Kimono Fashion)和服展，陳列超過60件來自收藏家和時裝學院(Costume Institute)的和服，展示和服與西方時尚間的交流。

由收藏家John C. Weber與大都會博物館合作展出的和服展，著重時間從18世紀末到20世紀初，除了可以看到60件風格各異、令人屏息的和服設計，參觀者也可以一窺在這段時間內，和服如何從一件「T」形的衣服，與現在時尚融合在一起，成為代表性服裝與風格。

奢華服飾 貴族才能買

從1615年至1868年的江戶時代，日本的紡織、染色和刺繡工藝達到尖峰時期，當時和服屬於奢華服飾，只有王公貴族才買得起，且每一件都是訂製的；隨著城市文化的興起，商業活動活絡，商人也開始有能力可以購買這些物質奢侈品，和服才逐漸進入平民生活，成為一件日常物品。

19世紀末，在西方的時裝設計師包括「斜裁大師」瑪德琳·薇歐奈(Madeleine Vionnet)，和被譽為「設計師中的設計師」巴倫西亞加(Cristóbal Balenciaga)，受到和服裝飾圖案的啟發，開始從和服中汲取靈感，利用其相對寬鬆的包絡廓形和直線剪裁，創造服飾中的幾何線條，對此後的西方時裝發展產生深遠影響。

西服引進 和服平價化

受到明治維新的影響，日本開始現代化和社會變遷，愈來愈多女性有能力購買和服，同時西方服飾也開始引進；約在1920年代，平價成衣和服「銘仙」(ｍeisen)大受歡迎，並模仿西方零售商在百貨公司銷售，在當時日本的百貨公司裡，任何人都可以購買平價和服，和服也就不再像過去一般遙不可及了。

在展覽中，還將展出古代日本傳統戲劇的「能劇」(Noh)和「狂言」(Kyōgen)兩種劇種所穿的服裝；演員們在舞台上所著的華麗絲織品，是區分角色年齡、社會地位和性別的關鍵。

事實上，在1392年到1573的室町時代(Muromachi period)，觀眾會將自己的華麗服裝當作禮物，贈送給能劇演員，這些珍貴的禮物隨後經過精緻的再加工後，變成舞台服裝，像是以刺繡或貼箔繪出花紋的和服「縫箔」(nuihaku)，就是因此演變而來，在此次的展覽中，也能看到不少該時期的華麗和服。

文化轉變 東西方對話

大都會藝術博物館Marina Kellen French館長霍林(Max Hollein)表示，不同時代的和服也代表著不同的轉變，同時也凸顯了東方與西方文化在藝術上的對話，如此的交流也持續影響著全世界的時裝界。

日本裝飾藝術助理策展人賓絲克(Monika Bincsik)表示，和服在幾世紀以來，一直是描述和紀錄女性歷史的重要產物，民眾可透過了解這些複雜服裝、製作方式、圖案和顏色的多樣性，一窺日本文化與社會各種層面；她說，對於西方的時裝設計師來說，和服更是催化劑，激發新圖案和新穎剪裁的設計，並給予穿者更多自由和可能性。

此次的展覽，將由即日起一路展出至2023年2月20日，「日本藝術」展館位於大都會藝術博物館223至232藝廊，更多資訊可上https://www.metmuseum.org/查詢。大都會博物館位於曼哈頓第五大道1000號，開館時間周日至周四早10時至下午5時，周五、周六至晚9時，每周三休館。