紐約大都會博物館和服展 60套華服令人屏息

和服除了是日本代表性服裝,對於西方時裝也具有相當影響力。(大都會博物館提供)

和服是日本 最具代表性的文化象徵之一,紐約大都會 藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)即日起到明年2月,舉辦「追蹤和服時尚的轉型」(Tracing the Transformation of Kimono Fashion)和服展,陳列超過60件來自收藏家和時裝學院(Costume Institute)的和服,展示和服與西方時尚間的交流。

由收藏家John C. Weber與大都會博物館合作展出的和服展,著重時間從18世紀末到20世紀初,除了可以看到60件風格各異、令人屏息的和服設計,參觀者也可以一窺在這段時間內,和服如何從一件「T」形的衣服,與現在時尚融合在一起,成為代表性服裝與風格。

奢華服飾 貴族才能買

從1615年至1868年的江戶時代,日本的紡織、染色和刺繡工藝達到尖峰時期,當時和服屬於奢華服飾,只有王公貴族才買得起,且每一件都是訂製的;隨著城市文化的興起,商業活動活絡,商人也開始有能力可以購買這些物質奢侈品,和服才逐漸進入平民生活,成為一件日常物品。

19世紀末,在西方的時裝設計師包括「斜裁大師」瑪德琳·薇歐奈(Madeleine Vionnet),和被譽為「設計師中的設計師」巴倫西亞加(Cristóbal Balenciaga),受到和服裝飾圖案的啟發,開始從和服中汲取靈感,利用其相對寬鬆的包絡廓形和直線剪裁,創造服飾中的幾何線條,對此後的西方時裝發展產生深遠影響。

西服引進 和服平價化

受到明治維新的影響,日本開始現代化和社會變遷,愈來愈多女性有能力購買和服,同時西方服飾也開始引進;約在1920年代,平價成衣和服「銘仙」(meisen)大受歡迎,並模仿西方零售商在百貨公司銷售,在當時日本的百貨公司裡,任何人都可以購買平價和服,和服也就不再像過去一般遙不可及了。

在展覽中,還將展出古代日本傳統戲劇的「能劇」(Noh)和「狂言」(Kyōgen)兩種劇種所穿的服裝;演員們在舞台上所著的華麗絲織品,是區分角色年齡、社會地位和性別的關鍵。

事實上,在1392年到1573的室町時代(Muromachi period),觀眾會將自己的華麗服裝當作禮物,贈送給能劇演員,這些珍貴的禮物隨後經過精緻的再加工後,變成舞台服裝,像是以刺繡或貼箔繪出花紋的和服「縫箔」(nuihaku),就是因此演變而來,在此次的展覽中,也能看到不少該時期的華麗和服。

文化轉變 東西方對話

大都會藝術博物館Marina Kellen French館長霍林(Max Hollein)表示,不同時代的和服也代表著不同的轉變,同時也凸顯了東方與西方文化在藝術上的對話,如此的交流也持續影響著全世界的時裝界。

日本裝飾藝術助理策展人賓絲克(Monika Bincsik)表示,和服在幾世紀以來,一直是描述和紀錄女性歷史的重要產物,民眾可透過了解這些複雜服裝、製作方式、圖案和顏色的多樣性,一窺日本文化與社會各種層面;她說,對於西方的時裝設計師來說,和服更是催化劑,激發新圖案和新穎剪裁的設計,並給予穿者更多自由和可能性。

此次的展覽,將由即日起一路展出至2023年2月20日,「日本藝術」展館位於大都會藝術博物館223至232藝廊,更多資訊可上https://www.metmuseum.org/查詢。大都會博物館位於曼哈頓第五大道1000號,開館時間周日至周四早10時至下午5時,周五、周六至晚9時,每周三休館。