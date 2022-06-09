中台藝術家捐書畫義賣 助學子圓夢

書法家詹秀蓉獨創的「鏤空連花金剛經」。(詹秀蓉提供)

大紐約區華人 教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)是全美唯一專為華裔學生而設立的基金會，主要宗旨是為優秀學子籌募獎助學金；多年來幫助無數學子圓夢、並在學成後回饋社會。隨著疫情漸趨穩定，該基金會今年的募款活動，決定舉辦實體「以墨結緣 用愛圓夢」慈善義賣展，展出由台灣知名書法 家詹秀蓉、女書法家學會、鼓嘉會、紐約畫廊、莫肇生、莫里加父子等所提供的書法、繪畫作品，展覽將於6月13至19日在世界日報 三樓世界藝廊舉行。

本次展覽受到眾多矚目的是書法家詹秀蓉的作品，她突破傳統書法窠臼，發揮想像力和創造力，獨創鏤空細字、多元材質和芒雕細字書法，被譽為「書法三絕」。詹秀蓉所捐贈義賣的八件作品中，又以「鏤空蓮花金剛經」因為耗費最多心血，成為此次義賣的亮點之一。「以書法弘揚佛法」是詹秀蓉藝術創作的初心，她的作品40年來秉持只捐贈義賣、不在市場公開出售的原則，一直是各方藏家競相收藏的標的。

立足紐約、力圖打造全球華人藝術交流平台的鼓嘉會與紐約畫廊，這次捐出旗下藝術家的作品參與義賣。鼓嘉會所提供的是作品曾被聯合國總部收藏的中國水墨畫家董幟強的兩幅山水畫；紐約畫廊則提供了北京藝術家周芳所繪的「福虎」與福字吉祥畫作，相當討喜。 中國女畫家周芳所繪虎年生肖畫。(紐約畫廊提供)

出生於廣東、曾在紐約舉辦展覽的莫肇生、莫里加父子也不落人後，各捐出一幅畫作義賣。莫肇生是集中國美術家協會會員、中央文史研究館書畫院研究員等頭銜於一身的資深水墨畫家，兒子莫里加亦活躍於中國藝壇，現為李可染畫院青年畫院畫家、廣東美術家協會會員、肇慶畫院負責人。

另外，來自台灣的女書法家學會，此次邀集五位書法家捐出她們的作品，從以甲骨文書寫的唐詩三首，到以隸體曹全筆意呈現的鳥歌花舞，可以看出她們發揮創意、力求突破傳統書法格局的意趣與用心，值得書法愛好者觀賞、收藏。 台灣女書法家學會成員王惠汶以甲骨文所書寫的唐詩三首。(女書法家學會提供)

「以墨結緣 用愛圓夢」慈善義賣展日期：6月13日 (周一)至6月19日 (周六) ；時間：上午10時至下午5時 (線上展覽至7月31日止，網站連結yimai.worldjournal.com)；地點：世界日報大樓三樓「文化藝廊」( 地址為141-07 20th Ave, 3rd Fl., Whitestone, NY 11357)；電話：(718)746-8889，分機6213。