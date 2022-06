紐約幼獅管弦樂團 18日實體音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團定於6月18日,在林肯中心舉辦疫後的首次實體年度音樂會。(主辦方提供)

因受疫情 影響,暫停兩年實體演出的紐約幼獅青少年管弦樂團(Youth Orchestra, CYCNY),日前宣布,定於6月18日(周六)在林肯中心重新舉辦年度音樂會,邀請各界人士參與,到場聆賞演出。

紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉表示,疫情爆發後,樂團改為線上訓練,由老師在網絡單獨指導,讓每一位樂手一對一單獨展示技藝,所有的演奏會通過電子科技合成提前錄製的音樂,堅持在線上舉辦演出。

方秀蓉說,此次音樂會由該團音樂總監鍾啟仁擔任指揮,表演三位台灣新秀作曲家的作品,其中包括陳明章作曲、石青如編曲的「伊是咱寶貝」與李哲藝作曲的「廟埕」。

鍾啟仁表示,本次音樂會還帶來「行星組曲」(Gustav Holst Mars, the Bringer of War from The Planets)的霍爾斯特火星 - 戰爭使者,希望以此激勵民眾的鬥志,繼續與病毒戰鬥,並盼望通過這首歌曲反映烏俄大戰的氛圍。

本次活動的演出地址為曼哈頓西城百老匯 大道1941號,有需者請電(212)875-5050或發郵件至[email protected],或登錄www.youthorchestra.com諮詢詳情,提早訂票。