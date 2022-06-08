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紐約幼獅管弦樂團 18日實體音樂會

記者牟蘭／紐約報導
紐約幼獅青少年管弦樂團定於6月18日，在林肯中心舉辦疫後的首次實體年度音樂會。(主辦方提供)
紐約幼獅青少年管弦樂團定於6月18日，在林肯中心舉辦疫後的首次實體年度音樂會。(主辦方提供)

因受疫情影響，暫停兩年實體演出的紐約幼獅青少年管弦樂團(Youth Orchestra, CYCNY)，日前宣布，定於6月18日(周六)在林肯中心重新舉辦年度音樂會，邀請各界人士參與，到場聆賞演出。

紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉表示，疫情爆發後，樂團改為線上訓練，由老師在網絡單獨指導，讓每一位樂手一對一單獨展示技藝，所有的演奏會通過電子科技合成提前錄製的音樂，堅持在線上舉辦演出。

方秀蓉說，此次音樂會由該團音樂總監鍾啟仁擔任指揮，表演三位台灣新秀作曲家的作品，其中包括陳明章作曲、石青如編曲的「伊是咱寶貝」與李哲藝作曲的「廟埕」。

鍾啟仁表示，本次音樂會還帶來「行星組曲」(Gustav Holst Mars, the Bringer of War from The Planets)的霍爾斯特火星- 戰爭使者，希望以此激勵民眾的鬥志，繼續與病毒戰鬥，並盼望通過這首歌曲反映烏俄大戰的氛圍。

本次活動的演出地址為曼哈頓西城百老匯大道1941號，有需者請電(212)875-5050或發郵件至[email protected]，或登錄www.youthorchestra.com諮詢詳情，提早訂票。

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