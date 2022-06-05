紀念已故京劇名伶 童小苓劇坊演出紅娘

鈺存(左起)、童小苓及于向偉將出演「紅娘」主要角色。(記者張晨/攝影)

為紀念已故京劇 表演名家童芷苓誕辰100周年，其女童小苓與「紐約童小苓劇坊」訂於5日(周日)在皇后區法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)，公演童芷苓生前代表劇目「紅娘」； 童小苓表示，從80年代就生活在紐約的母親在這裡度過生前最後時光，相信她非常開心女兒再度扮演「紅娘」，以紀念她對京劇藝術的貢獻。

童芷苓1922年出生於中國天津，曾受教於王瑤卿、荀慧生、梅蘭芳等京劇大師，她作為工旦角是京劇界著名「童家班」的領軍人物，其胞弟童祥苓曾是樣板戲「智取威虎山」楊子榮一角的經典刻畫者。

童小苓表示，母親在文革後搬到了紐約，但並沒有放棄對京劇的熱愛；「在她的身邊長大，我知道她的成功除了天賦，更有她的勤奮和執著；她為京劇獻出了一生，直到生命的最後一刻，她心裡想的還是她的戲，她的最愛。」

說起為何選擇「紅娘」以紀念母親誕辰，童小苓說，母親演藝的「紅娘」備受國際舞台公認，是許多京劇演員至今都無法超越的高度；她曾記得母親為這一角日夜鑽研、段唱反覆練習、身段逐一設計、表情更是精益求精，最後成為她生前的代表劇目。

1995年童芷苓逝世於紐約寓所，「雖然我母親離開已有27年，可對我來說她一直都在。」童小苓說，每次演出，都會有靈感；每次有困難，總會有驚無險；每次想歇停，總想到自己有使命，「這都是來自母親的庇佑。」

「紅娘」是一齣花旦戲， 故事出自名著「西廂記」，此劇活潑幽默、服裝艷麗、文武場兼備，參與演出者還包括鈺存、張秋偉、李金紅，齊淑芳京劇團導演 丁梅魁；演出時間為5日下午1時，地點為法拉盛市政廳(文藝中心)，免費入場。