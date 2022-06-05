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新亞室內樂協會 舉辦年度音樂會

記者顏嘉瑩／紐約報導
新亞室內樂協會於5日舉辦年度音樂會「激流！從過往到今日」。(新亞室內樂協會提供)
新亞室內樂協會於5日舉辦年度音樂會「激流！從過往到今日」。(新亞室內樂協會提供)

新亞室內樂協會於5日(周日)於曼哈頓林肯中心舉辦年度音樂會「激流！從過往到今日」；音樂會將兩種東方經典樂器，包括中國的二胡以及韓國的奚琴同台演奏，搭配西方古典樂器激盪出不一樣的火花，帶給紐約觀眾全新感受。

成立超過十年的新亞室內樂協會，在疫情和緩後宣布，於5日舉辦實體音樂會，此次音樂會上，由台灣鋼琴家蕭泰然創作的「原住民組曲」鋼琴五重奏，敲響這場音樂盛典；蕭泰然被譽為是「台灣的拉赫曼尼諾夫」(Sergei Rachmaninov)，一生致力於台灣本土音樂融入西方音樂的創作。

音樂會也邀請到韓裔作曲家兼奚琴演奏家Soo Yeon Lyuh，創作由二胡、奚琴以及弦樂四重奏演奏的全新的曲目「激流」；她本人也會與新亞室內樂協會藝術總監、二胡演奏家林維洋同台演奏該創作曲，並搭配西洋弦樂，結合東西方文化；最後再以晚期浪漫派大師布拉姆斯(Johannes Brahms)的作品「鋼琴五重奏」作為結尾。

林維洋表示，這次的選曲以及全新的創作，都是希望藉由音樂，讓聽眾反思此波疫情所帶來的災害，直至紐約復甦的過程，聽眾能藉此彼此相互呼應，並以全新的心情，拋別過去兩年的黑暗時期並重見光明。

「激流！從過往到今日」於5日下午3時，在曼哈頓林肯中心的考夫曼音樂中心(Kaufman Music Center)，莫肯音樂廳(Merkin Concert Hall)演出，購票可上http://www.kaufmanmusiccenter.org/。

新亞室內樂協會於5日舉辦年度音樂會「激流！從過往到今日」。(新亞室內樂協會提供)
新亞室內樂協會於5日舉辦年度音樂會「激流！從過往到今日」。(新亞室內樂協會提供)

疫情 曼哈頓 韓裔

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