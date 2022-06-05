紐約中國民族樂團 慶60周年

音樂會邀請蔡金冬擔任指揮。(紐約中國民族樂團提供)

創立於1961年的「紐約中國民族樂團」至今已滿一甲子，將在曼哈頓 舉辦慶60周年音樂會；團長林安琪表示，希望在紐約發揚、傳承多元的中國民族音樂及文化，讓更多人聽見傳統樂器之美。

https://youtu.be/pu21uOE6AH8

(影音來源：紐約中國民族樂團提供)

林安琪接受本報專訪時表示，過去兩年受到疫情 影響，樂團只能透過線上音樂會方式演出，而樂團人數眾多，無法實體練習，如今疫情和緩，為了準備此次音樂會，三個月前就開始排練，並邀請知名華裔指揮家、巴德美中音樂研習院院長蔡金冬擔任指揮，以經典曲目及多首民樂新作品回顧歷史。

林安琪說，此次共安排十首樂曲，包括由琵琶傳統大套文曲改編的「月兒高」、美國首演的「絲綢之路」和「太陽頌」；還有全新編曲的「茉莉花」、「賽龍奪錦」、「娛樂昇平」等。

林安琪表示，亞洲的各個民族分別代表著多元、豐富的文化體，這樣的特點也展現在民族音樂上，但西方主流社會對亞洲文化卻不甚了解，透過音樂會，該樂團希望大眾能更認識亞裔及其音樂的豐富。

近代東方歷經強烈的西化過程，在中國傳統樂器上也有很大的衝擊，林安琪說，像是小提琴、鋼琴等樂器世界聞名，但琵琶、胡琴卻少有人知；另外西方樂團講求一致性，但對中樂團來說，每個樂器都有獨特性，該樂團宗旨，就是希望將這樣的獨特性推廣讓更多人知道。 為慶祝成立滿一甲子，紐約中國民族樂團將於18日舉辦音樂會。(紐約中國民族樂團提供)

對於樂團迎來60周年相當不容易，林安琪表示，該樂團是當年由中華民國 派到聯合國的外交人員，創立的非營利組織，類似的民族樂團多僅在亞洲發展，不論是在當時或現今，在紐約能有如此大型的中國民族樂團非常不簡單，即便60年來，樂團在營運上遭遇不少障礙和困難，但仍堅持每年舉辦兩場音樂會，就算疫情間也不停歇。

除了舉辦音樂會，要讓更多人認識民族音樂之美，林安琪說，疫情轉變了樂團的形式，如今音樂會影片可在YouTube上讓全世界觀眾看到，她也積極向下扎根，透過開班，鼓勵更多年輕一代學習傳統樂器，藉由與文化接觸找到自己的根源，並讓中國民族音樂能繼續在紐約存在。 受到疫情影響，樂團在過去兩年無法練習，為了此次音樂會，三個月前就開始排練。(紐約中國民族樂團提供)

該樂團在今年向市府申請經費，接下來將開展青少年樂團，透過政府補助和民間贊助，有興趣的孩子就能以更平價的方式，接觸中國民族音樂。 為慶祝成立滿一甲子，紐約中國民族樂團將於18日舉辦音樂會。(紐約中國民族樂團提供)

林安琪表示，在教導年輕一代方面，不論學生對於自己文化認同是什麼，音樂是很強大的力量，能夠讓年輕人了解自己的根，即便是在主流社會遭遇仇亞犯罪或其他不公平的事，都能了解自己有所本，同時發展更深的自我認同感。 為慶祝成立滿一甲子，紐約中國民族樂團將於18日舉辦音樂會。(紐約中國民族樂團提供)

紐約中國民族樂團的60周年音樂會，將於18日(周六)下午3時，在曼哈頓卡內基音樂廳(Carnegie Hall)舉辦，購票可上https://www.carnegiehall.org/；更多樂團資訊，在http://www.chinesemusicensemble.org/60th-anniversary.html。