紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

國殤日一過，紐約的夏季就開始了；炎炎夏日，何處消暑？紐約客可以到周邊地區短途旅行，住一住城堡酒店，既能享受現代服務帶來的舒適，也可到旁邊的森林和湖泊嬉戲，歷史悠久的城堡還是遊客抒發懷舊幽思的好去處。

古堡酒店空中俯瞰圖。(取自古堡酒店臉書)

古堡酒店 復古又神祕

古堡酒店(Castle Hotel & Spa )是離紐約市 最近的城堡酒店，位於上州威徹斯特郡 (Westchester County)的泰瑞城 (Tarrytown)，從曼哈頓 驅車前往，不到一個小時的車程；古堡酒店建在一個山坡上，俯瞰美麗的哈德遜河；酒店四季皆宜，每一處設計和布置都充滿了復古感和神祕色彩。

古堡酒店的夜景很迷人。(取自古堡酒店臉書)

古堡酒店的餐廳充滿復古氣息。(取自古堡酒店臉書)

古堡占地面積達45英畝，始建於19世紀末，在1897年和1910年分兩次建造；當時著名的報人、劇作家和商人卡羅爾(Howard Carroll)，建造這座名為「Carrollcliffe」的城堡，初衷是為了讓家人居住；建築風格類似於威爾士、蘇格蘭和愛爾蘭的諾爾曼城堡，後來幾經轉手，二戰時期捐給了泰瑞城政府，1994年改成了現在的古堡酒店。

古堡酒店有不同房型的70多個套間，在灑滿陽光的露台上，或在高高的落地窗下享用早午餐，都是很好的經歷；這個酒店另一特色是有一個高品質的水療中心，細緻貼心的服務為顧客所稱道。

莫宏克山莊 遠離塵囂

莫宏克山莊(Mohonk Mountain House)位於紐約市以北90哩處，地處哈德遜河谷腹地，從曼哈頓驅車前往大約兩個小時車程；山莊建在湖邊的峭壁上，始建於1869年，占地2200英畝；這個擁有153年歷史的維多利亞式城堡，也是紐約附近地標性的古堡度假勝地。

莫宏克山莊周邊的景色很迷人。(取自莫宏克山莊臉書) 莫宏克山莊有多種水上活動。(取自莫宏克山莊臉書)

早在1869年，斯邁利(Albert Smiley)在哈德遜山谷一個大冰川湖邊購買了300英畝土地和一個有十個房間的旅館，這就是現今莫宏克山莊的前身。斯邁利當時的目的是為了讓終日勞累的人們有機會在美麗的大自然娛樂和放鬆身心；他的這一使命至今仍在繼續，只是規模比以前大了許多。

莫宏克山莊由18個塔樓構成，共有265個套房；這裡依山傍水，擁有騎馬、划船、徒步和水療等較為完備的設施和服務；優美的環境和優質的服務，使莫宏克山莊經常在頂級度假酒店的排行榜中名列前茅。

奧赫卡城堡是一座法國風格的城堡。(取自奧赫卡城堡臉書)

奧赫卡城堡 法式奢華

奧赫卡城堡(Oheka Castle)位於長島蘇福克郡(Suffolk County)北海岸的亨廷頓鎮(Huntington)，從曼哈頓驅車前往大約兩個小時車程；這個法國風格的城堡不僅是避暑勝地，也是受社會名流喜愛的婚禮場所，這裡還是許多著名電影 和電視作品的拍攝地。

一個多世紀前，金融家和慈善家卡恩(Otto Hermann Kahn)建造了奧赫卡城堡，這座城堡當時是、至今也仍是美國有史以來第二大私人住宅；20世紀20年代，卡恩在這座127個房間的城堡裡舉辦奢華派對，招待皇室成員、國家元首和好萊塢明星，一時間成為名流政要流連往返的地方。

奧赫卡城堡的主建築很宏偉。(取自奧赫卡城堡臉書)

奧赫卡城堡的內飾很奢華。(取自奧赫卡城堡臉書)

菲茨傑拉德著名的小說「大亨小傳」（又譯「了不起的蓋茨比」），就是受這座豪華城堡的啟發創作出來的；好萊塢後來的兩部電影「大亨小傳」，也都在此取景。

城堡幾經轉手，現在的城堡是1984年開發商梅利厄斯(Gary Melius)購買後仿古復原建成的；酒店現在有32間客房，經常在美麗的花園裡舉行各種慈善活動和婚禮；2004年，奧赫卡城堡列入國家史跡名錄。