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周末好去處／紅鉤藝術節 睽違2年重返

記者胡聲橋整理

因新冠疫情中斷兩年後，「紅鉤藝術節」(Red Hook Fest)訂於4日(周六)下午2時在布碌崙(布魯克林)海邊的Valentino Park and Pier舉行；作為一個舉辦了將近30年的免費夏季音樂舞蹈活動，紅鉤藝術節每年都在布碌崙的紅鉤街區舉行；這個藝術節將社區民眾、職業藝術家、青年表演者和社區組織團結到一起，為社區奉獻一齣精彩的夏日歌舞表演，還將有免費的划船、畫臉等活動。請登錄以下網站查詢詳情：https://redhookfest.com/home

紐約愛樂樂團 演奏俄大師名作

紐約愛樂樂團訂於4日(周六)晚演出俄羅斯音樂大師的名作：柴可夫斯基的第一鋼琴協奏曲和肖斯塔科維奇的第五交響曲；鋼琴獨奏是義大利29歲的女鋼琴家蕾娜(Beatrice Rana)，指揮是梵志登(Jaap van Zweden)；梵志登是荷蘭指揮家、小提琴家，從2018起擔任紐約愛樂樂團音樂總監，他同時也是香港管弦樂團的音樂總監。請登錄以下網頁查詢演出詳情：https://nyphil.org/concerts-tickets/2122/rana-tchaikovsky-shostakovich

家庭單車騎行 展望公園登場

布碌崙展望公園訂於4日(周六)舉行家庭趣味單車騎行活動，由非營利機構「替代交通」主辦，得到哈尼夫(Shahana Hanif)等市議員的支持。長度為四哩的免費單車騎行歡迎任何人參加，包括帶孩子的家庭；起點設在展望公園(Prospect Park)的巴特爾廣場(Bartel-Pritchard Square)入口，參加者在入口處登記，然後領取CitiBike。在終點處，主辦者將為騎行者舉辦慶祝活動。請登錄以下網頁查詢詳情：https://support.transalt.org/event/2022-prospect-park-family-fun-bike-ride/e398796

花卉工藝展 會員免費入場

曼哈頓藝術與設計博物館(The Museum of Arts and Design，MAD)正在舉行花卉工藝展(Flower Craft)，展示六位植物藝術家的作品，每周都會有一位新的植物藝術家到場；5日(周日)上午10時30分至中午12時，有主題為「絲花」(Silk Flowers)的家庭工作坊。展覽將持續至6月26日，開放時間為上午10時至下午6時，會員及18歲以下門票免費。詳情請見網頁：https://madmuseum.org/exhibition/flower-craft

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