我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

紐約市再現2例疑似猴痘

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市再出現兩例疑似猴痘病例。(路透)
紐約市再出現兩例疑似猴痘病例。(路透)

紐約市衛生局1日宣布，又出現兩例疑似猴痘病例，目前全市共計已有四起疑似病例；當局目前正持續觀察這些疑似病例狀況，同時追蹤與之接觸者，是否出現疑似症狀。

市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)1日在推特上發文，表示紐約市新增兩名疑似患者，被檢測出猴痘病毒的正痘病毒屬(Orthopoxvirus)，目前相關單位正密切觀察。

紐約市上月19日，出現兩起疑似猴痘確診，不過官員表示，猴痘在紐約市仍相當罕見；截至5月31日，根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，全美在九個州共有18起確診，其中加州和佛州各有三例。

當局表示，近日曾到葡萄牙、西班牙、英國、加拿大或中西非，以及男性同性性交，或任何曾與確診者近距離接觸者，都屬於感染猴痘的高風險人群。

猴痘這類罕見病毒會導致患者出現類感冒症狀、淋巴結腫脹，或是面部和身體出現皮疹，通常症狀在感染後的七天至14天出現；根據研究，猴痘在人與人之間的傳播並不常見，該病毒也不像新冠肺炎那樣容易傳播，不過當局提醒，出現上述類似症狀的民眾，應第一時間聯繫醫生。

更多猴痘相關資訊，可上http://on.nyc.gov/monkeypox查詢。

猴痘 紐約市 聯邦疾病防治中心

上一則

美民安隊晚會 將表彰12名特殊貢獻者

下一則

增住房、推經濟 亞當斯擬放寬地目更改

延伸閱讀

紐約市再出現2疑似猴痘 5月中至今共計4起

紐約市再出現2疑似猴痘 5月中至今共計4起
紐約市測速攝像頭 州議會延長三年 改全天候運行

紐約市測速攝像頭 州議會延長三年 改全天候運行

沙加緬度 出現第3例猴痘疑似病例

沙加緬度 出現第3例猴痘疑似病例
全美確診雖激增 全面強制戴口罩可能已結束

全美確診雖激增 全面強制戴口罩可能已結束
州議會達協議 紐約市公校每班擬縮減為20至25人

州議會達協議 紐約市公校每班擬縮減為20至25人

熱門新聞

逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10
陳阿曼達的家屬向亞總會會長陳善莊求助。(記者顏潔恩/攝影)

小頸華女中槍亡 家人盼查明真相

2022-05-27 02:30
華埠槍手(白衣者)過堂，認定「蓄意、無端」謀殺，案發時勒令乘客「把手機都給我收起來」。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍手 案發時喝令乘客「把手機都給我收起來」

2022-05-26 15:31

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎