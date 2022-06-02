紐約市再現2例疑似猴痘

紐約市再出現兩例疑似猴痘病例。(路透)

紐約市 衛生局1日宣布，又出現兩例疑似猴痘 病例，目前全市共計已有四起疑似病例；當局目前正持續觀察這些疑似病例狀況，同時追蹤與之接觸者，是否出現疑似症狀。

市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)1日在推特上發文，表示紐約市新增兩名疑似患者，被檢測出猴痘病毒的正痘病毒屬(Orthopoxvirus)，目前相關單位正密切觀察。

紐約市上月19日，出現兩起疑似猴痘確診，不過官員表示，猴痘在紐約市仍相當罕見；截至5月31日，根據聯邦疾病防治中心 (CDC)數據，全美在九個州共有18起確診，其中加州和佛州各有三例。

當局表示，近日曾到葡萄牙、西班牙、英國、加拿大或中西非，以及男性同性性交，或任何曾與確診者近距離接觸者，都屬於感染猴痘的高風險人群。

猴痘這類罕見病毒會導致患者出現類感冒症狀、淋巴結腫脹，或是面部和身體出現皮疹，通常症狀在感染後的七天至14天出現；根據研究，猴痘在人與人之間的傳播並不常見，該病毒也不像新冠肺炎那樣容易傳播，不過當局提醒，出現上述類似症狀的民眾，應第一時間聯繫醫生。

更多猴痘相關資訊，可上http://on.nyc.gov/monkeypox查詢。