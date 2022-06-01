吉娜發行首張專輯 分享心路歷程

音樂家郎朗擔任吉娜·愛麗絲首張個人獨奏專輯「樂界」製作人。（線上見面會截圖）

青年鋼琴家吉娜·愛麗絲(Gina Alice)首張個人獨奏專輯「樂界」(Wonderworld)日前在北美發行，這張由郎朗擔任製作人、久石讓贈送私藏版樂譜、環球音樂旗下古典音樂廠牌德意志留聲機(DG)唱片推出的作品，一經發布即登上亞馬遜 古典榜第一名。

吉娜希望藉由音樂這項人類共通的語言，將疫情 後各個國家和地區人們的心連在一起，「音樂有非常偉大的力量，藉由邀請人們進入「樂界」，使大家在這個快節奏的世界慢下來，以安靜和深度的體驗，療癒我們的內心。」

此張收錄28首古典音樂的專輯，容納西方、中國、經典和當代多種樂曲，其中動畫電影 「霍爾的移動城堡」主題曲「人生旋轉木馬」，得到了原作者久石讓的傾囊相授「我很感恩他將自己私藏的、最愛的一個版本的樂譜給了我，讓我能完整呈現在這張專輯中」。

而同丈夫郎朗四手聯彈的兩首德國音樂家勃拉姆斯的作品，也被二人視為送給剛剛出生的孩子的禮物，「兼顧音樂演奏和初為人母的角色勢必會有挑戰，但當將兩者達到平衡的時候，也是自己變得更加強大和無畏的時候，甚至開始享受兩者帶給我的別樣體驗。」

從小開始學校鋼琴的吉娜，似乎天性中便帶著對這項樂器的熱愛，「我每天早上趁父母還沒起床，醒來第一件事情就是去找自己的鋼琴，後來父母慢慢發現了我這個愛好，才開始支持我學習。」自此，鋼琴成了吉娜的好朋友，「我很感謝它在我的人生中始終陪伴著我，給我力量。」

面對很多希望孩子藉由樂器演奏而「年少成名」、但又擔心音樂之路「寬進窄出」最終一無所獲的華人家長，吉娜表示自己能理解大家的糾結，但彈琴的路途遙遠，只有發自內心的熱愛才能有所收穫，「將音樂當作一個愛好也沒什麼不好，其實這世界上所有的東西都很難保證付出了就一定會成功，但去做自己喜歡的事情一定能收穫快樂。」 青年鋼琴家吉娜·愛麗絲分享首張個人獨奏專輯「樂界」。（線上見面會截圖）

談及剛出生的兒子是否熱愛音樂，吉娜透露「他對音樂敏感，也很喜歡聽音樂」，但是練琴和聆聽是兩回事，如果真正期待成為音樂家，那勢必要吃非常多的苦，「所以我們打算慢慢觀察，如果他未來真的喜歡，我們也會秉持家長的責任，支持他對音樂的熱愛到底。」