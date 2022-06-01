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法拉盛世界書局關閉 遷址白石鎮

記者鄭怡嫣／紐約報導
世界書局的暢銷書架，政治秘辛一直為暢銷書。(記者鄭怡嫣/攝影)
世界書局的暢銷書架，政治秘辛一直為暢銷書。(記者鄭怡嫣/攝影)

1985年起開業、位於法拉盛市中心的世界書局，曾是為廣大華人移民提供中文精神食糧的文化橋頭堡，歷經30餘年，書局於5月31日關閉，遷址臨近的白石鎮(Whitestone)，並將擇日開業。

北美世界日報旗下的世界書局，自1985年2月12日在紐約市發源，見證華人社區的發展與變遷，在實體書的黃金時代，世界書局曾在全美各地開枝散葉，擁有13家門市，然而圖書行業出現世界性的蕭條，各門市陸續關閉，最後一家位於法拉盛38大道136-19號的世界書局，也在31日租約期滿時關閉，遷址白石鎮20大道141-07號的世界大廈(World Journal Plaza)，待整理完備後擇日開業。

據世界書局總經理周才博介紹，法拉盛世界書局20年來幾度搬遷，數易其址，直至2001年8月25日，四層樓的門市部終擴建完成，面貌煥然一新，書籍不僅從兩岸三地按照新移民的口味進口中文書籍，也可買到紙墨筆硯，甚至是用於婚喪紅白事登記紅包或帛金的「禮簿」，琳瑯滿目的中式禮品，還吸引了許多外族裔人士的光顧。

然而2017年始，圖書行業好景不再，周才博表示，以來自台灣的出版品為例，一年曾有1萬多種出版物，但隨著時間一直遞減，受歡迎的雜誌也陸續減少、停刊，「當整個行業的產品組合在減少時，生意就難再旺盛」，2020年疫情來襲，書籍的海運空運費暴漲，為往年三倍，運營成本已令人無法承租，而愛看中文紙本書的年輕人，在紐約也越來越少。

世界書局的大部分同仁，都在此工作十多年，自移民美國，周才博已在書局工作36年，他說他生來不喜變動與「懸念」，也受到世界日報創辦人王惕吾的影響，當時曾有人抱怨紐約是「中文的文化沙漠」，但王惕吾有著對海外華人的使命感，希望把炎黃子孫淵遠流傳的文化傳播，不要在異鄉忘記文化，「半輩子時間投入這個行業，也就是簡簡單單的一個理念」。

「有的書在國內好賣，在這裡卻滯銷」，在書局工作了36年的主任倪女士說，每天早晨，她仍要瀏覽中國大陸、香港、台灣的網站，為新移民挑選書籍，講述政治八卦與內幕的書籍，是暢銷書籍中的常青樹，常有人來問來買，食譜被網路帶走了部分銷量，但醫療保健的書籍，仍受到中老年人士的垂青，那些買書20年、30年的客人，也慢慢變成熟人、乃至好友。

在遷回白石鎮後，世界書局也將繼續發展數位產品，將重心進一步轉至網路，紐約的三大公立圖書館也與書局簽訂了長期合約，為它們提供中文的電子書籍與雜誌。

法拉盛世界書局於5月31日結束營業。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛世界書局於5月31日結束營業。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛世界書局於5月31日結束營業。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛世界書局於5月31日結束營業。(記者鄭怡嫣/攝影)

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