慶祝亞太月 法拉盛舉辦公益演唱會

「愛與團結」公益演唱會法拉盛開辦。（啟揚活動中心提供）

為慶祝亞太裔傳統月，啟揚文化中心與唱片公司So Am I-Worthy日前在法拉盛 舉辦了一場第二屆「愛與團結」公益演唱會，約十多名各族裔的女性藝術家相聚一堂，以不同形式的藝術方式展示多元化、平等與包容的意義，現場也有對於女性話題的討論以提升社會對女性角色的關注。

演唱會吸引到上百位觀眾的參與，演出方式和風格多元，包括打鼓、敦煌舞、中國扯鈴、古箏、菲律賓舞蹈、吉他以及中國劍舞，令觀眾感受不同族裔的文化魅力。

皇后區副區長Ebony Young表示，此次音樂會所倡導的多元文化正是代表著皇後區的多元文化，亞美醫師協會代表黃Shirley則呼籲女性關注自我心理健康。

全國亞太裔女性論壇(National Asian Pacific American Women’s Forum)紐約市 活動組織人梁亮也在活動中介紹，女性權利特別是亞裔 女性的權力需要不斷地增強。

目前在紐約市政府機構中，亞裔員工的數量極其少數，與紐約市亞裔人口的比例完全不符，相關組織需要不斷地加強此這方面的工作。紐約市的少數族裔的語言也需要得到重視，特別是政府的公文中，這樣，少數族裔才可以在紐約市正常生活工作，不至於有心理精神問題等。