周末好去處／國殤日假期 各處遊行、航空表演

小頸—道格拉斯頓 國殤日遊行

皇后區「小頸—道格拉斯頓國殤日遊行」(Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade),為全州乃至全國規模最大的國殤日遊行活動,今年以「保護家園,紀念那些在反恐戰爭中喪生的人」(Protecting the home front, honoring those who have lost their lives in the War on Terror)為主題,訂於30日(周一)下午2時開始,隊伍從與Jayson大道相交的北方大道出發,沿著北方大道前進至與245街交口,全程約1.5哩,詳情可上https://www.lndmemorialday.org/查詢。

史泰登島 國殤日遊行

在今年邁入第155屆的史泰登島(Staten Island)國殤日遊行,將於30日(周一)上午11時開始,今年邀請到紐約市退伍軍人服務局局長漢頓(James Hendon)擔任遊行總領隊,感謝所有第一線工作者和服務業者。隊伍從貝瑞吉(Bay Ridge)3大道夾78街交口出發,沿著3大道與Marine大道,至4大道夾101街的John Paul Jones公園,遊行後將在公園舉行紀念儀式,詳情請至網址:https://reurl.cc/vdp2ra。

長島 海軍航空表演

28日(周六)上午10時至下午2時30分,在長島納蘇郡(Nassau County)的艾森豪威爾公園(Eisenhower Park),將舉辦有美國海軍的直升機表演。美國海軍爆破物處理部隊(Explosive Ordnance Disposal)和海軍第七直升機海上戰鬥中隊(Helicopter Sea Combat Squadron SEVEN),將帶來直升機垂降(fast-rope)等表演。演示結束後,直升機還將降落在陸地,免費提供民眾參觀。更多資訊請上https://reurl.cc/7D4NOk。

長島飛行秀

每年國殤日周末在紐約長島瓊斯海灘(Jones Beach)舉行的貝斯佩吉飛行表演(Bethpage Air Show),將在28日(周六)、29日(周日)連續兩天舉辦,該飛行秀是長島乃至大紐約地區最受歡迎的活動之一,今年將邀請美國海軍藍天使特技飛行隊(United States Navy Blue Angels)當作先鋒,還有美國陸軍金騎士(Golden Knights)跳傘隊、F-22猛禽戰鬥機及其他表演者帶來精彩演出。兩天的活動將於早上10時至下午3時舉辦,詳情請上https://bethpageairshow.com/查詢。