華美人文學會28日講座 邀金光耀談顧維鈞

顧維鈞。(華美人文學會提供)

華美人文學會特邀外交家顧維鈞研究專家、復旦大學歷史系教授金光耀，於美東時間28日(周六)晚8時至9時半，在線舉行「顧維鈞：以公理爭強權的外交家」專題講座，講述顧維鈞的生平和外交貢獻。

顧維鈞是20世紀上半葉中國最重要的外交家之一；他服務外交界逾半個世紀，擔任過中國駐美、英、法使節及派駐國際聯盟的首任代表，北京 政府外交總長和南京政府外交部長，經歷了民國時期幾乎所有重要的外交事件，是民國外交的親歷者和見證人。

在巴黎和會上，顧維鈞為維護國家主權拒絕簽字，成為近代中國外交史上畫時代的里程碑；在舊金山 會議上，他代表中國參與了聯合國的籌建工作，為中國成為安理會常任理事國做出了重要貢獻；與同時代外交官相比，顧維鈞對外交方針和應對策略有自己的思考和總結，給外交史留下了不應忘卻的遺產。

金光耀。(華美人文學會提供)

金光耀從事中國近代外交史和當代中國史的研究和教學。著有「以公理爭強權：顧維鈞傳」、「中華民國 史(第十卷)」(合著)等，編有「顧維鈞與中國外交」、「北洋時期的中國外交」、「中國新方志知識青年上山下鄉史料輯錄」等。

講座在線進行(zoom)，參加者請點擊網頁http://chineselectures.org/upcoming.html注冊，隨後將收到登錄鏈接。