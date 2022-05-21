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州議會敲定 紐約市測速攝像24小時不停機

編譯周芳苑／綜合20日電
紐約州議會達協議，紐約市測速攝像機全天候不停機。(記者曹健/攝影)
紐約州議會達協議，紐約市測速攝像機全天候不停機。(記者曹健/攝影)

紐約州議會敲定紐約市測速攝像機延長暨擴大運行三年計畫，24小時全天候不停機是重點之一；全案待市議會通過。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)將成為新法案的發起人。

新協議的重點之一是延長學校周圍裝置測速攝像機計畫；該計畫責成市交通局(Department of Transportation)在學校周圍安裝數千個測速攝像機，原訂6月30日到期，將展延三年。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)發表聲明稱，這是紐約人一大勝利，將拯救生命並遏制已造成多人喪生的交通暴力浪潮；市府計畫為街道安全投資9億元、重新設計全市 1000個路口，近幾個月來與州議會密切合作，終於達成這項協議；接下來他期待與市議會合作，為紐約人打造更安全的街道和城市。

不過，三年後，紐約市府將不得不再次請求州議會合作。

亞當斯原本期待更大，希望紐約市握有攝像機完全的掌控權，但未獲得全面支持；他甚至爭取紅燈攝像頭掌控權、以及全天候運行，但最終並未包括在協議之內。

目前在750個學區安裝攝像頭已被證明可減少駕駛超速，但其操作時間表受到嚴格限制，晚上10時到隔天早上6時停機，必須透過立法才能突破、在該時段運作，據悉，可望在6月2日州議會議程結束前通過。

新計畫需要獲紐約市議會批准；目前市議會意見分歧。

本周稍早，民主黨市議會成員就幾項措施進行辯論，包括增加超速駕駛懲處、罰款收入流向何處、以及抱怨市交通局對社區具體要求未回應；知情人士稱，有足夠的選票清除障礙，但有些議會成員持懷疑態度。

市議員霍頓(Robert Holden) 說，交通局是糟糕透頂的機構，每當對該機構提出改善交通等構想時，總沒有回應；市議會另一要求匿名的消息人士說，市議會有可能不讓州議會協議通過。

紐約市 亞當斯 紐約州

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