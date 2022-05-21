日增1.1萬例染疫 87%郡縣淪高風險

包括紐約市在內的全州87%的郡，已被CDC列為疫情高風險區。(記者顏嘉瑩/攝影)

1月以來，紐約州 單日確診人數於19日首度突破1萬1000例；根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新評估，全州87%郡縣淪為高風險橙色區，紐約市 更是全面橙色。

在CDC染疫風險圖中，紐約州62郡中，有54郡被標為橙色，意指社區病毐傳播屬高風險；該顏色區分是根據滾動新增病例和住院率而定，只要兩者指數達到一定數值便被標上橙色。

在該圖中，布朗士區是全州62郡中保持低風險的唯一淨土，顯示具有高傳染性的變種病毒Omicron的亞變種毒株BA.2.12.1正強力席捲紐約州。

全美被CDC標上橙色的共297郡縣，紐約州共有54郡，占18%；5月第一周，全美僅56郡屬高風險區，短短幾個星期增加五倍多，4 月下旬的高風險區僅40個，當時紐約占一半以上。

今年稍早，聯邦衛生機構配合拜登總統團隊疫情策略公布以社區為基礎的新系統，紐約市隨著病例和住院率上升，本周稍早轉變為疫情高戒備狀態，恪遵該系統。

儘管警報級別高，紐約市並未因此實施新的防疫指令，市府僅建議所有人依CDC指南在室內和其他擁擠環境戴口罩 ，並繼續強調定期檢測和其他保護措施的重要性、提醒人們善用免費病毐測試、當日抗病毒治療運送等資源。

全美各級政府官員都強調，幾個月前Omicron剛出現、導致染疫病例激增以來，未曾像目前這樣緊迫。

聯邦官員兩天前警告，未來幾個月染疫率升勢可能進一步加劇，敦促疫情嚴重地區政府考慮重新呼籲所有人室內戴口罩。

紐約市衛生官員本周已發布最新口罩建議，無論是否已接種疫苗，室內都應戴N95等高質量口罩，但還不是強制要求。

紐約市衛生局局長瓦桑(Ashwin Vasan)本周稍早宣布過渡到高警戒狀態時說，市府擁有減輕這一波影響的工具，包括分發測試劑、口罩和推廣治療，恢復到低風險需要人人盡一分力量。