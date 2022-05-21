慶亞太商傳統月 中華劇藝大公演登場

周龍章(左起)、王志強望社區民眾前來觀看演出，共慶亞太商傳統月。(記者張晨/攝影)

美華藝術協會「慶祝亞太商傳統月，中華劇藝大公演」訂於22日(周日)下午在曼哈頓華埠 紐約中華公所登場，為社區民眾奉上一台經典戲曲 及舞蹈的視聽盛宴，且在這一特殊時期向中華傳統文化致敬。

美華藝術協會會長周龍章表示，協會每逢春節及重要節慶都會聯合各個藝術團體，為社區民眾獻上免費的文藝演出，至今已有20多年。

與往年不同，今年協會邀請很多戲曲愛好者登台獻藝，把傳統的經典曲目帶給社區居民，讓他們知道亞太裔傳統月不單是年輕人在慶祝，身懷絕學的長者也同樣在用藝術表演來宣導文化。

藝術總監王志強表示，該場表演為綜合性的戲劇樂曲演出，包括紐約唐詩藝術中心帶來的古典舞蹈「春江花月夜」、京劇 「天女散花」、崑曲著名表演藝術家楊玲帶來的「遊園驚夢」、粵劇名家陳琴湘的 「白娘子傳奇」以及「孟麗君」；最後周龍章也會親自上台表演越劇 「浪蕩子」。

此次演出部分由紐約市 文化局(New York City Department of Cultural Affairs) 與市議會的公共資金支持。

「慶祝亞太商傳統月，中華劇藝大公演」將於22日下午2時開始在華埠勿街(Mott St.)62號的中華公所大禮堂舉辦，共400個位置，活動免費，座位先到先得；觀眾需在入場時出示疫苗接種證及相應身分證明，演出需全程配戴口罩。