我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

慶亞太商傳統月 中華劇藝大公演登場

記者張晨／紐約報導
周龍章(左起)、王志強望社區民眾前來觀看演出，共慶亞太商傳統月。(記者張晨/攝影)
周龍章(左起)、王志強望社區民眾前來觀看演出，共慶亞太商傳統月。(記者張晨/攝影)

美華藝術協會「慶祝亞太商傳統月，中華劇藝大公演」訂於22日(周日)下午在曼哈頓華埠紐約中華公所登場，為社區民眾奉上一台經典戲曲及舞蹈的視聽盛宴，且在這一特殊時期向中華傳統文化致敬。

美華藝術協會會長周龍章表示，協會每逢春節及重要節慶都會聯合各個藝術團體，為社區民眾獻上免費的文藝演出，至今已有20多年。

與往年不同，今年協會邀請很多戲曲愛好者登台獻藝，把傳統的經典曲目帶給社區居民，讓他們知道亞太裔傳統月不單是年輕人在慶祝，身懷絕學的長者也同樣在用藝術表演來宣導文化。

藝術總監王志強表示，該場表演為綜合性的戲劇樂曲演出，包括紐約唐詩藝術中心帶來的古典舞蹈「春江花月夜」、京劇 「天女散花」、崑曲著名表演藝術家楊玲帶來的「遊園驚夢」、粵劇名家陳琴湘的 「白娘子傳奇」以及「孟麗君」；最後周龍章也會親自上台表演越劇 「浪蕩子」。

此次演出部分由紐約市文化局(New York City Department of Cultural Affairs) 與市議會的公共資金支持。

「慶祝亞太商傳統月，中華劇藝大公演」將於22日下午2時開始在華埠勿街(Mott St.)62號的中華公所大禮堂舉辦，共400個位置，活動免費，座位先到先得；觀眾需在入場時出示疫苗接種證及相應身分證明，演出需全程配戴口罩。

華埠 戲曲 紐約市

上一則

亞美藝術聯盟攜珠江百貨 推藝術展

下一則

班森賀2萬人請願 反建遊民收容所

延伸閱讀

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國神經外科亞裔女性第一人

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國神經外科亞裔女性第一人
孟昭文奔走7年 國會通過成立「亞太裔國家博物館」

孟昭文奔走7年 國會通過成立「亞太裔國家博物館」

亞美聯盟籲市府提供更多資源

亞美聯盟籲市府提供更多資源
芝城看板／華聯會28日慶祝亞太裔傳統月

芝城看板／華聯會28日慶祝亞太裔傳統月
皇后區長慶亞太月 表彰亞美醫師

皇后區長慶亞太月 表彰亞美醫師

熱門新聞

一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
胡艾倫逃難到R車後，一名醫生見狀幫他止血。(人力中心提供)

紐約地鐵槍案中五彈 華男新移民陷困境

2022-05-19 09:45

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認