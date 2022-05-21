亞美藝術聯盟攜珠江百貨 推藝術展

珠江百貨聯合亞美藝術聯盟AAPI新展曼哈頓開幕。(記者張晨/攝影)

亞美藝術聯盟(Asian American Arts Alliance)與珠江百貨畫廊(Pearl River Mart Gallery)在曼哈頓 雀兒喜和蘇荷區兩址展出「溫柔團結」(SOFT SOLIDARITY: UNITING TO PROTECT, EMPOWER, AND HEAL)藝術展；以亞裔 女性藝術家作品突顯女性溫柔力量，展現亞太裔社區「團結」的與眾不同的方式。

藝術家的作品深入探討了「溫柔團結」的概念，一種不受約束的、散落在各處的團結，亞太裔社區看似不同的文化背景、社會或經濟地位，但總能展現出一種柔韌與力量，在共存中不斷發展壯大。

策展人李玉瑾(Joyce Yu-Jean Lee)表示，展覽名稱來自於如何鞏固我們的社區，並與他人結成同盟的想法；「在美國的亞裔是一個完全不同的群體，分布廣泛，但群落明顯，形成了一種鬆散的統一感。」

李玉瑾是一名台裔視覺藝術家，致力於視頻、攝影、互動裝置和表演，並將社會實踐、制度批判和行動主義結合在一起，形成跨學科藝術實踐。

她同時也是社交軟體「FIREWALL Internet Cafe」的創始人，該軟體由谷歌和百度 雙搜索引擎組成，在2016年遭到了中國政府的反對。

亞美藝術聯盟執行董事戈爾德(Lisa Gold)表示，這個概念最初看起來像是運用了矛盾修飾法，但就像「鬆散的約束」一樣，當你進一步理解它，就明白了其中的意義，它體現了AAPI女性基於文化所持有的心理矛盾。

珠江百貨總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)表示，尤其是考慮到全國各地AAPI社區遭受的仇恨和暴力，「溫柔團結」是一種有力的反擊；「這不僅僅是對亞裔的呼籲，而是對社會中的每個人——讓我們團結起來，治癒創傷，保護自己，保護彼此。」