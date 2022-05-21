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台劇團ISPA提案 爭取國際邀演

記者顏嘉瑩／紐約報導
「神話學II：人造地獄」結合線上與線下的共同協作展演形式，探索疫情之後現場演出的新常態。(紐約台北文化中心提供)
「神話學II：人造地獄」結合線上與線下的共同協作展演形式，探索疫情之後現場演出的新常態。(紐約台北文化中心提供)

由台灣國家兩廳院委託製作、「莎士比亞的妹妹們的劇團」(Shakespeare's Wild Sisters Group)最新發表的作品「神話學II：人造地獄」，從來自全球60個提案脫穎而出，獲選參加2022年國際表演藝術協會(International Society for the Performing Arts，簡稱ISPA)年中大會的「新作提案」(Pitch New Works)單元，將於25、26日，向世界各國重要表演藝術機構節目策畫人，爭取未來國際邀演的機會。

「莎士比亞的妹妹們的劇團」為台灣知名前衛實驗劇場，由魏瑛娟1995年創辦，王嘉明為現任團長；該劇團即將迎來30周年，每年推出二至三部新作，豐沛多元的創作能量為台灣劇場界打前鋒。

今年獲選參加提案的「神話學II：人造地獄」，由莎妹駐團導演廖俊逞執導，是繼2019年作品「餐桌上的神話學」之後的「亞洲現代神話學」第二部曲，探討亞洲移工議題；該作品也結合線上與線下的共同協作展演形式，探索疫情之後現場演出的新常態。

作品將於25、26日以線上簡報方式，與來自德國、英國、中國、香港、紐西蘭等地共十組團隊同場提案，向世界各國重要表演藝術機構節目策畫人，爭取未來國際邀演的機會。

ISPA大會的「新作提案」向來是最受歡迎的議程，自全球報名的團隊及製作中，選拔最適合國際巡迴的十個節目，推薦給各國劇院場館及藝術節策展人列入邀演名單；ISPA總部位於紐約，堪稱全球表演藝術界人士的高峰會。

今年年中大會將於香港舉辦，但因受疫情影響轉為線上進行。

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