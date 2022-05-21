首屆法拉盛餐館周 5/23舉行

法拉盛商業改進區將舉辦首屆「法拉盛餐館周」活動。(記者張心/攝影)

皇后區法拉盛 商業改進區(Flushing BID)將於23日(周一)至31日(周二)，舉行首屆「法拉盛餐館周」(Flushing Restaurant Week)活動。

15家餐廳將提供起價20元的雙人組合套餐，群眾也可在商改區 諮詢亭領取五元的優惠券享受折上折。

法拉盛商改區共同主席李德怡20日表示，為慶祝亞太裔傳統月，推廣法拉盛獨特的亞洲飲食文化，商改區首次推出餐館周活動，邀請熱愛美食 的民眾參加、品嘗法拉盛多元特色的美食。

市議員黃敏儀表示，自己很驕傲看到一直以來，只在曼哈頓舉辦的紐約餐館周，也能在法拉盛舉行其獨特的亞洲美食活動。

黃敏儀開玩笑說：「我覺得法拉盛有紐約最棒的美食，期待所有市民可以到法拉盛共襄盛舉。」

今年參加餐館周活動的餐館菜系豐富，包括日本料理、粵菜、台菜、手抓海鮮、火鍋、燒烤等菜式，食客只要前往參加活動的餐廳，向店員提出「法拉盛餐館周優惠」，即可在活動時段享受最優惠的美食福利。

此外，民眾在每日上午10時至下午5時間，到位於法拉盛圖書館前的商改區諮詢亭，即可領取5元折扣優惠券在15家餐廳應用；數量有限，先到先得。

此次參加首屆「法拉盛餐館周」活動的15家餐廳，分別為江湖烤肉、Betong海南雞、OK Ryan福冕台菜、劉一手火鍋、良壽司、友情客串、稻香點心坊、老高燒烤手抓海鮮、大喜川菜、Nola Seafood、1392海鮮音樂串吧、好久不見、君豪大酒樓、張亮麻辣燙等；活動細節和餐廳周特別菜單可在www.flushingbid.com查詢。