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周末好去處／皇后區免費雕塑公園

記者顏潔恩／紐約報導

皇后區免費雕塑公園

位於皇后區長島市(Long Island City)和阿斯托利亞(Astoria)交界地帶的蘇格拉底雕塑公園(Socrates Sculpture Park)，擁有一個免費的戶外博物館，造型奇特各異的大型雕像供人觀賞，適合想感受藝術氣息並到公園踏青的夥伴們；從這裡還能欣賞沿河以及曼哈頓的天際線，整個夏季也將提供各類公共節目如舞蹈、瑜珈班，露天電影活動等。開放時間是每日早9時至日落，地址是32-01 Vernon Blvd, Queens, NY 11106，可瀏覽socratessculpturepark.org查詢更多。

曼哈頓雀兒喜藝術展

曼哈頓雀兒喜(Chelsea)自90年代末起大批藝術家及畫廊湧進，如今當地擁有近200多家畫廊，是紐約市最具藝術氣息的地區之一；從即日起至6、7月，共23位藝術家的展覽將於位於九大道西19街至西26街之間的畫廊展出，供民眾免費觀賞，其中不乏亞裔藝術家的作品，更多詳情可瀏覽https://reurl.cc/6Z78rr。逛完展覽後也適合到附近的高線公園(High Line Park)感受夏日氣息，可欣賞曼哈頓西邊的美景，公園開放時間是每早上7時至晚10時。

林肯中心免費演出

做為林肯中心第二次重啟階段計畫的一部分，一個巨大的戶外舞池將來到喬西羅伯遜廣場，帶來一系列向公眾免費開放的舞蹈、音樂表演、以及討論會等；鑑於去年活動獲得高度肯定，今年主題「城市之夏」(Summer for the City)也將會開展300場藝術與民眾互動的活動，單是舞台就有十種特別的絢爛設計，門票採取先到先得，民眾可瀏覽summerforthecity.org查詢詳情。

布魯克林國王劇院導覽

位於布碌崙(布魯克林)Flatbush的國王劇院(Kings Theatre)於1929年建造，最初是一個電影院和以雜技為主的表演場地，1979年關閉後一直閒置到2013年整修，兩年後再重啟；具有重要歷史意義，今年還被紐約市長亞當斯(Eric Adams)選為舉辦就職儀式地點。本月起開放給公眾參觀，在75分鐘的遊覽中了解國王劇院的歷史和建築亮點，欣賞巴洛克風格的華麗裝飾外，還會穿梭到鮮為人知的地下場所，需憑票入場，可瀏覽https://reurl.cc/2Zznpn。

曼哈頓 電影院 雕塑

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