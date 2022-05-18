地鐵感應票上限 幸運13試行成功

由於「幸運13」票價上限計畫試行成功，MTA擬對使用OMNY乘客祭出更多折扣優惠。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約大都會運輸署(MTA )主席利博(Janno Lieber)日前表示，「幸運13」(Lucky 13)票價上限計畫試行成功，擬對使用OMNY感應票卡搭公交工具的乘客祭出更多折扣優惠。

「幸運13」旨在鼓勵人們持感應票卡搭公車和地鐵 ，持卡人一周內搭乘第13次起便不必付費。

利博表示，OMNY感應票卡在團隊真正完成整套軟體前就上路，相關工作陸續完成之際還會增添折扣、優惠以及功能。

「幸運13」計畫下，只要持OMNY票卡搭地鐵和公車，每周乘坐12次、支付33元車費後，當周搭車第13次起便免費，33元費用與七天無限搭乘的傳統MetroCard票卡相同，而且不必一開始就付費。

MTA也針對長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro-North) 推出優惠，以吸引更多人重返公交系統； 5日共350多萬人次搭地鐵，創疫情爆發以來最高紀錄，仍略低於疫情前的60%。

MTA數據顯示，5月第一周工作日平均搭乘率為56.2%，最近兩個周末則高於 63.6%。

票價上限措施並非創舉。倫敦設有每日和每周上限，俄勒岡州波特蘭TriMet系統則有每日和每月上限。

大眾運輸推動者主張紐約也該採月度上限。TransitCenter稱，這麼做可讓更多低收入 人士受益，他們無力一口氣支付 127元MetroCard月費。

TransitCenter秋季數據顯示，近20萬使用33元周票的地鐵乘客約占總乘客量 4.4%，其乘車次數足可觸及30天票價上限；這類乘客在低收入社區、有色人種地區各占7%、6%。

在皇后區北科羅納(North Corona)、傑克遜高地(Jackson Heights)使用周票的乘客各占16.3%、10.4%，都將因月度上限受惠。

利博此前表示，「幸運 13」2月底啟動，第一個月約16萬8000人受益、成效良好足可成為永久計畫；試行期6月底截止。

MTA 計畫 2024年逐步淘汰傳統MetroCard。