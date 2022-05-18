威郡幽靈蟲出沒 兒童常遇襲

威郡近日出現有孩子被不明幽靈蟲叮咬。(截自CBS新聞畫面)

最近天氣變暖，紐約州 威郡(Westchester Couny)孩子到戶外一段時間常被蟲咬，出現小紅點，哈德遜河谷地區也出現體積很小的幽靈蟲，過去一周不少人被叮咬後手臂或脖子出現發癢腫塊，被襲擊時渾然不知。

家住威郡的八歲女孩薩維茨基(Lila Savitsky)日前到戶外玩一陣子後發現被蟲咬流血，脖子後面從一個耳朵到另一個耳朵，像被吸血鬼咬了。

罪魁禍首是小黑蠅，昆蟲學家說他們常成群結隊；威郡很多孩子最近都被咬流血。

北威郡醫院(Northern Westchester Hospital)兒科主任布埃蒂-斯古羅斯(Maryanne Buetti-Sgoros)說，年輕孩子最常到戶外活動，是最要受害者；小蟲瞄準耳後區域、脖子、腋下，有時是膝蓋後面、臀部等等溫暖隱蔽處。所幸些小黑蠅並無致命威脅。

醫生建議在皮膚暴露處塗抹無毐驅蚊劑，如果抹了仍被咬，可用肥皂和水清潔被叮咬處、冷敷並密切注意；有些孩子因不斷抓撓被叮咬處而感染。

醫生們補充，有些驅蚊劑可直接塗在衣服上，洗滌後仍有一定效果。

在紐約州哈德遜河谷，許多屋主這幾天報稱似乎被蟲叮咬疼痛、發癢，但想不起來曾被任何東西叮咬，有些人猜想是蚊子，也有人擔心是蜱蟲(tick)或蜘蛛。

被叮咬之初覺得瘙癢，之後開始腫脹、甚至抽動疼痛；如果出現這些症狀，可能被幽靈蟲(ghost bug)攻擊。

哈德遜河谷最近的幽靈蟲攻擊大增，還好多半無害。這類蟲子向來在阿迪朗達克山脈(Adirondacks)和北部地區作亂，近年則騒擾哈德遜河谷。

幽靈蟲常在人們沒注意時叮咬；由於體積太小，咬痕難以察覺，有時甚至在發現被咬之前就消失。

這些煩人小蟲有時被拿來與黑蠅或飛蠓類比，會產生巨大衝擊力，但被咬後，除了幾天疼痛，並無大礙。

專家說，最好辦法是到戶外時穿長褲和長袖；如果怕太熱，可塗抹含避蚊胺的驅蟲劑。被咬後，可冷敷和使用抗組胺藥止癢，幾天後腫脹自行消退。