21世紀百貨下城旗艦店明春重開

精品折扣店21世紀百貨紐約下城旗艦店，宣布將於2023年春季重開。(記者張心/攝影)

因疫情 衝擊申請破產 的精品折扣店21世紀百貨(Century 21)，17日宣布將於2023年春季重開其位於紐約市下城的旗艦店，把之前的七層樓變為四層樓進行「精簡版」改良，專注於時裝和香水等銷售，其他像家具用品、化妝品和科技產品，則將不會重新回歸。

2020年9月因不敵疫情打擊，申請破產並關閉13家店面的21世紀百貨，去年2月24日由前任市長白思豪(Bill de Blasio)宣布，將在不久後全面回歸，百貨公司主席Marc Benitez當日也通過視訊參加記者會確認該消息；然而那之後再未公布具體的重開時間。

「重新開放下城金融區(Financial District)的旗艦店使我們非常興奮，作為一個有60年歷史的家族企業，這既是一個商業上的決定，也是一個情感上的決定。」21世紀百貨聯合首席執行官Raymond Gindi表示，「我們的父親創立了這個企業，我們覺得有責任和義務使這項遺產延續下去，所以我們一致在推動百貨的重開。」

另一位聯合首席執行官IG Gindi透露，回歸後的21世紀百貨旗艦店會是原來的「精簡版」，將運營範圍由原來的七層樓改為四層樓，專注於男裝、女裝、童裝、手袋、鞋類、配件、太陽眼鏡和香水銷售，但曾經販售的家居用品、化妝品、貼身衣物和科技產品則不會再出現。

Raymond Gindi也表示，目前正在考慮是否恢復便宜價格，祭出該百貨原本最低下殺三五折的好康優惠；「顧客們想知道自己能得到價值，並且喜歡以數字的方式接受，所以我們會繼續提供類似的淘寶活動。」

於1961年由Sonny Gindi和AI Gindi創立的21世紀百貨，首家開設於布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉，旗艦店位於曼哈頓前世貿大樓對面，在美國有13家店面，憑藉販售設計師折扣商品而聞名，但也未能逃脫其他零售和精品店面一樣遭新冠衝擊的命運，外界一度以為該百貨會永久消失。