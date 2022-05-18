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蜱蟲季節報到 林間活動當心

編譯周芳苑／綜合17日電
春夏之交，蜱蟲增多，要防止遭叮咬後染上萊姆病；圖為長島Trail View州立公園內提醒民眾小心蜱蟲的告示。(記者曹健/攝影)
春夏之交，蜱蟲增多，要防止遭叮咬後染上萊姆病；圖為長島Trail View州立公園內提醒民眾小心蜱蟲的告示。(記者曹健/攝影)

紐約州政府官員表示，天氣轉趨暖和，蜱蟲(ticks)活躍，將傳播萊姆病(Lyme disease)等諸多疾病，人們須提高警覺。

官員特別針對在繁茂林間活動的人提出警告，建議穿著長褲及長袖襯衫、經常查看是否有蜱蟲，並在蟲爬上身體前盡早揮掉，此外，應考慮使用驅蟲劑。

紐約州衛生廰長巴塞特(Mary Bassett)表示，在紐約州多處戶外地區可發現蜱蟲，一旦被受感染蜱蟲叮咬便可能罹患萊姆病等嚴重疾病、出現衰弱症狀；萊姆病的症狀很容易與感染新冠病毒混淆，可導致終身生病，包括慢性疲勞、關節疼痛、虛弱、關節炎和免疫系統受損。

對此州衛生廳發出警告，這個季節在戶外探險的人應提高警覺並遵循常規預防措施，事先預防向來是保護自己和他人免受感染蜱蟲叮咬的上上策。

自1986年人們開始向紐約州衛生廰舉報萊姆病以來，紐約州每年平均增加 5500 多個新病例，而且近年來加速成長。

紐約州立公園局(State Parks) 主任庫勒賽德(Erik Kulleseid) 說，每年這個時候有越來越多人外出從事戶外活動，心中謹記蜱蟲安全防護措施應該是人人必要的準備工作之一，他鼓勵州立公園遊客本季任何時候前往公園、步道和露營地點之前熟記防範蜱傳染疾病的相關提示。

官員再三強調，紐約人應採取措施保護自己、孩子和寵物，避免受到紐約州各地所有蜱蟲和蜱傳染疾病的侵害。

紐約州 關節 州立公園

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