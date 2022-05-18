登波5/21小象飄降 為學校募款

登波社區21日下午將舉辦「小象飄降」封街活動，為當地學校募款。(取自活動官網)

曼哈頓大橋下方的布碌崙 登波社區(Dumbo)21日(周六)下午將舉辦「小象飄降」封街活動(Dumbo Drop Block Party)，屆時將有數千個玩具象綁著降落傘，從華盛頓街建築的屋頂飄下，為社區學校募款。

登波商業發展區總裁亞歷山德拉·錫卡(Alexandria Sica)表示，他們與社區和學校接觸，發現大家都希望辦好登波社區這項備受歡迎的特色活動，為當地民眾造福。她說：「華盛頓街的背景具有很強的特色標誌，可利用來為學校募到大筆資金。」

活動期間，感興趣的民眾只要用20元買一個玩具象即可參加，如果自己的小象飄到地面砸中目標，就有機會贏得多個獎品。

登波社區的小象飄降活動始於2017年，由於過去兩年受疫情 的影響而改為線上舉行，今年是第四次實體舉辦；活動期間將有兩次小象飄降，第一次是下午5時的傳統飄降，第二次為小象身上發光的「迪斯科飄降」，7時45分開始。

華盛頓街下午3時開始將有娛樂表演，爵士樂 隊、雷鬼歌手以及雜耍藝人等在現場獻藝，此外還有藝術畫攤和當地餐館的美食車，可供遊人選擇和欣賞，增添周末的樂趣。

每年活動使用的降落傘、街攤產品和宣傳畫均由當地不同的藝術家設計，今年的設計師潔米·沃克(Jaimie Walker)是重在應季設計，小象與T恤都是五彩斑斕。

每個參與者只要花20元就可獲得一個小象作為紀念品，再花5元就可有一個白色降落傘和工藝品作為裝飾。活動中募到的每一分錢都將捐給307小學和Dock街初中，兩所學校的學生將在現場表演節目。

參與者如果幸運，將有機會多次獲獎，傳統飄降的頭獎為1000元的大禮包，迪斯科飄降的頭獎是可參加Time Out Market建築的屋頂10人派對，席間均為VIP座位，享用500元的高檔酒吧和著名披薩。更多資訊在https://dumbo.is/dropping-elephants。