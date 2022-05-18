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皇后區圖書館 推亞裔社區播客

記者鄭怡嫣／紐約報導
「我們的小聲喧嘩」聚焦生活在皇后區的不同亞裔族群，以八種亞裔語言錄製，講述多元化的亞裔社區故事，圖為主持人袁潔扉參加尼泊爾裔社區活動。(曹旋律提供)
「我們的小聲喧嘩」聚焦生活在皇后區的不同亞裔族群，以八種亞裔語言錄製，講述多元化的亞裔社區故事，圖為主持人袁潔扉參加尼泊爾裔社區活動。(曹旋律提供)

皇后區圖書館獲獎的標竿性口述歷史項目「皇后區記憶」(Queens Memory Project)在2022年迎來第三季，在仇亞犯罪激增、亞裔人口比率不斷攀升的大背景下，今年的十集播客「我們的小聲喧嘩」(Our Major Minor Voice)，聚焦生活在皇后區的不同亞裔族群，並首次嘗試以中文、韓語、烏爾都語、尼泊爾語等八種語言錄製，講述亞裔族群內部的多樣化、豐富的歷史與社區故事。

負責今年整個播客項目的執行製片曹旋律17日在接受本報採訪時表示，根據美國人口調查與統計局，皇后區的亞裔人口已經增長到25.51%，然而，有關亞裔的故事仍然受到很少的關注與媒體報導，在仇亞犯罪飆升、亞裔人口比率顯著上升的背景下，播客想引領聽眾深入不同的亞裔社區，除第一集及第十集作為開篇與總結之外，節目組找了八位不同背景與族裔的製片人，使用八種在皇后區說得最多的亞裔語言及英語兩種語言，呈現各個社區族群鮮為人知的歷史與生活。

在中英雙語「何處為家」(Invisible Homeless)一集中，製片人顧功坤以在因艾妲(Ida)颶風中，因洪水而命喪法拉盛地下室的冷鴻升一家為切入點，採訪了華人社區廉價屋的申請顧問陳小君，探討了屢禁不止的皇后區非法改建地下室與廉租屋供不應求的現象。

「在主流媒體的報導中，被淹死的華人三口之家由於沒有證件，就只是一個數字」曹旋律說，「當時也是幾經周折通過湖北同鄉會，才問到冷鴻升這一名字，這也是我們之後再做口述歷史的意義，它們雖然不是影響歷史的大事件，但如果不把它記錄下來，就很容易消殞在歷史當中」。

曹旋律與顧功坤都有新聞媒體人的背景，故以新聞事件作為切面，探討尖銳的社會議題，但曹旋律也說，不同的製片人也有不同的背景，有韓裔的專業播主，故事個人化，有尼泊爾裔的作家，也有菲律賓裔講述政治身分覺醒的故事。

儘管亞裔人口在皇后區正在持續攀升，亞裔民代及社區組織也在呼籲各個亞裔社群之間應加強合作與了解，但華人仍對其他的亞裔社群缺乏關心與了解，「其實皇后區亞裔是一股主要聲音(Major Voice)，卻因為互相缺少關心合作，各自都繼續小聲喧嘩(Minor Voices)。」曹旋律說，「但事實是其他社區發生的事也愈來愈在影響華人群體，如果不多一些互相的了解，就很難在許多事情上合作，也很難發出自己的聲音」，她也希望借助播客，把華裔及其他亞裔族群的雙語故事展現更更多的聽眾。

「我們的小聲喧嘩」已於5月亞太裔傳統月推出，每周以雙語的形式播放一集至6月6日。

聽眾們可前往https://queensmemory.org/podcast/收聽，中文的一集可在https://queensmemory.org/season3-episode-5/收聽。

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