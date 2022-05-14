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亞太裔傳統月大遊行 明首度舉行

記者張晨／紐約報導
紐約市將開創歷史，舉行首次亞太裔傳統月大遊行，華社參與熱情高。(Getty Images)
紐約市將開創歷史，舉行首次亞太裔傳統月大遊行，華社參與熱情高。(Getty Images)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，為慶祝亞太裔美國人歷史文化及貢獻，全市將開創歷史，於15日(周日)在曼哈頓舉行首次亞太裔傳統月大遊行(Asian American and Pacific Islander Cultural and Heritage Parade)；不少華人社團也積極參與其中，呼籲民眾到現場支持。

遊行將於當日上午10時45分起，在曼哈頓中城西44街至西55街之間的第六大道舉行。

亞當斯在一份聲明中寫道，在努力打擊仇恨犯罪的檔口，提高亞裔社區的能見度、為他們提供支持和幫助同樣至關重要；「紐約市很自豪地宣布，首次舉辦年度亞太裔傳統月大遊行，向一代又一代為紐約做出貢獻的亞裔致敬。」

曼哈頓華埠商改區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，新遊行的設立對團結起到了關鍵性的作用，「新冠疫情期間，隨著反亞裔、分裂和仇恨的上升，我們如今終於有機會聚在一起，慶祝我們共同的人文文化；這是一次罕見且具有歷史意義的遊行，現在是時候讓我們攜手並進，展現團結了。」

繁榮華埠總會總監田士銳表示，此活動已經吸引到來自80多個亞裔社團、文藝團體、樂隊、70部名車等參與，「亞裔遊行活動進入曼哈頓心臟是一個里程碑，歡迎大家到時來現場共襄盛舉。」

韓裔社區促進會(Korean American Community Empowerment Council)前任主席John Park也表示，他經常羨慕波多黎各日大遊行、聖帕翠克日遊行和哥倫布日遊行中的參與者，「從未想過有一天我也能帶著韓裔紐約人走過第六大道，慶祝亞太裔傳統月。」

遊行 亞裔 曼哈頓

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