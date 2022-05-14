華爾街無畏女孩 續留至明年初

「無畏女孩」銅像將續留紐約證交所至明年初。(路透)

紐約市 政府日前決議，樹立在紐約證券交易所(NYSE)前方、象徵性別平權和女性權益抬頭的銅像「無畏女孩」(Fearless Girl)，將繼續在原地留守至明年初。

先前紐約市公共設計委員會(Public Design Commission)批准「無畏女孩」為期11個月的續留申請，並表示將會持續商議銅像的去留。

「無畏女孩」是由道富環球顧問公司(State Street Global Advisors)在2017年委託藝術家維斯巴爾(Kristen Visbal)創作，當時以挑釁之姿站在著名的華爾街 銅牛(Charging Bull)對面，引起巨大的關注，直到2018年12月才移到紐約證交所。

起初道富旨在向公司董事會提倡增加女性代表的人數，並將該銅像作為一項臨時的裝置藝術品，卻萬萬沒想到銅像逐漸成為主要的旅遊觀光 景點，多次展延展出的許可。

無畏女孩愈來愈受歡迎，更成為旅客自拍的勝地，維斯巴爾也開始在世界各地販售銅像的複製品，卻引發擁有銅像所有權的道富公司不滿，甚至控告維斯巴爾違約。

維斯巴爾隨後提出反告，稱道富侵害她的權益，她也告訴委員會：「你們應該深諳道富向我提告的事，這代表道富已經無權再代表我或我的作品。」

維斯巴爾也積極向市府呼籲取得「無畏女孩」的所有權，她說：「我相信，藝術家獲得尊重以及認可的唯一方式，就是讓市府擁有這件作品的所有權。」

「委員會尚未決定，是否讓它在此成為一件永久的藝術品，」公共設計委員會主席尼爾森(Signe Nielsen)表示：「但我們可以在本周加快流程，考慮將這件藝術品作為公共收藏。」

不過無論道富或維斯巴爾，都支持委員會在永久方案達成共識之前，讓無畏女孩續留。