NBC年度20佳亞太裔書籍 出爐

5月是亞太裔傳統月,NBC遴選20本由亞太裔作者撰寫的2022年年度最佳書籍,華裔 作家王乾(Qian Julie Wang)「美麗的國度」(Beautiful Country)上榜,她在書中以華裔律師的身分,回憶移起民家庭的艱辛。

「美麗的國度」紀錄了1990年代一個移民家庭 的艱辛,王乾七歲時隨雙親從中國來到紐約,原本是大學教授的父母,在美國成為了無證移民,只得在曼哈頓華埠 的「血汗工廠」拚命工作,但第一口比薩、每周的購物日、街頭的垃圾尋寶,以及聖誕節逛洛克菲勒中心的小確幸,也讓她在艱辛中見證了猶如電影中、另一個鏡像的紐約也確實存在。

其他獲選的華裔作者書目,還包括瞿娜(Anna Qu)的「中國製造:愛與勞工的回憶錄」(Made in China: A Memoir of Love and Labor),描繪移民故事和跨代創傷。

周Kat(Kat Chow)的「遇見鬼魂:一本回憶錄」(Seeing Ghosts: a Memoir),描繪母親之死對於她本人以及她的移民家庭的影響與傷痛。

陳Jessamine(Jessamine Chan)略帶反烏托邦色彩的小說「好母親學校」(The School for Good Mothers),故事講述一個需要審核女性是否有資格作為母親的「老大哥」似的社會,以探討中上階層對於養育子女的期望、以及社會對女性的偏見以及母子之間的紐帶。