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NBC年度20佳亞太裔書籍 出爐

記者鄭怡嫣／紐約報導
NBC頒布年度20佳亞太裔作者書籍。(取自亞馬遜網站)
NBC頒布年度20佳亞太裔作者書籍。(取自亞馬遜網站)

5月是亞太裔傳統月，NBC遴選20本由亞太裔作者撰寫的2022年年度最佳書籍，華裔作家王乾(Qian Julie Wang)「美麗的國度」(Beautiful Country)上榜，她在書中以華裔律師的身分，回憶移起民家庭的艱辛。

「美麗的國度」紀錄了1990年代一個移民家庭的艱辛，王乾七歲時隨雙親從中國來到紐約，原本是大學教授的父母，在美國成為了無證移民，只得在曼哈頓華埠的「血汗工廠」拚命工作，但第一口比薩、每周的購物日、街頭的垃圾尋寶，以及聖誕節逛洛克菲勒中心的小確幸，也讓她在艱辛中見證了猶如電影中、另一個鏡像的紐約也確實存在。

其他獲選的華裔作者書目，還包括瞿娜(Anna Qu)的「中國製造：愛與勞工的回憶錄」(Made in China: A Memoir of Love and Labor)，描繪移民故事和跨代創傷。

周Kat(Kat Chow)的「遇見鬼魂：一本回憶錄」(Seeing Ghosts: a Memoir)，描繪母親之死對於她本人以及她的移民家庭的影響與傷痛。

陳Jessamine(Jessamine Chan)略帶反烏托邦色彩的小說「好母親學校」(The School for Good Mothers)，故事講述一個需要審核女性是否有資格作為母親的「老大哥」似的社會，以探討中上階層對於養育子女的期望、以及社會對女性的偏見以及母子之間的紐帶。

移民家庭 華裔 華埠

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