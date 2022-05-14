我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

李丹婷新書 網飛搶拍影視

記者張晨／紐約報導
李丹婷(左)攜新書「竊賊的肖像」，在曼哈頓華埠舉行簽售活動。(記者張晨/攝影)
李丹婷(左)攜新書「竊賊的肖像」，在曼哈頓華埠舉行簽售活動。(記者張晨/攝影)

華裔作家李丹婷(Grace Li)日前在曼哈頓華埠為新書「竊賊的肖像」(Portrait of a Thief)舉行簽售活動；該書在4月出版後不僅受到書評家和讀者推崇，更被網飛(Netflix)購買了拍攝版權，目前正處於劇本創作階段；小說透過一起與海外流失文物有關的竊案，塑造了多個由華裔二代為主的角色，把這一事件重新詮釋為對殖民主義劫掠行為的反思，以及對華裔身分和文化認同的共鳴。

影音來源：記者張晨

「雖然這是一個搶劫題材的故事，但我喜歡把它看作是一個『尋找身分認同』故事。」李丹婷坦言，她在休士頓出生，成長過程中遇到過許多因身分所帶來的困擾。

從小李丹婷經常被問從哪裡來，也會因英語流利得到稱讚，但她表示，卻從未覺得自己「完全被視為美國人。」

「對於亞裔孩子來說，這是一種相當普遍的經歷，我曾經覺得自己永遠都不會在兩種文化中找到歸屬。」李丹婷說，但隨著年齡的增長，很多人都開始接受自己的身分，「作為華裔，我終於明白我其實可以在兩個文化中共存。」

大學剛畢業時，李丹婷就有了寫這本小說的想法，以中國藝術品從西方博物館消失的真實故事為靈感，她於2018年起提筆寫作，並於2020年疫情期間完成初稿；筆下的角色都是歷史、公共政策、軟件工程等學科的普通大學生；「所有角色都有我的影子，我想重新整理美國華裔大學生的樣子。」

李丹婷說，華裔美國人既面臨著某些獨特的壓力，也面臨著所有20多歲年輕人都面臨的壓力，亞裔美國人群體需要這種對身分和文化「持續的探討」。

李丹婷認為，反亞裔的種族仇恨一直都在，「永久的外人」、「模範少數族裔」等荒誕的標籤，是持續影響亞裔社區的問題之一。

「向美國社會以故事的形式展現亞裔移民及後代的掙扎、和所有人進行平等的對話，我們追溯的是華人歷史和移民者的經歷，它必須是主流歷史，而不是美國歷史的子集。」她說。

李丹婷的新書「竊賊的肖像」，已被網飛購買拍攝版權，目前正處於劇本創作階段。(李丹...
李丹婷的新書「竊賊的肖像」，已被網飛購買拍攝版權，目前正處於劇本創作階段。(李丹婷提供)

李丹婷的母親黃仕霞表示，讓孩子了解中華文化和認同華裔身分，對孩子們的成長起到了非常積極的作用；更重要的是，只有建立強大的文化自信，認清自己的本源文化，孩子才能找到自己的方向。

由美國最大的出版社蘭登書屋(Penguin Random House)出版，並被Goodreads、Bookbub等眾多媒體稱為「2022年最值得期待的一本書 」；在去年激烈的競標中網飛買下了電視版權，而李丹婷目前真忙於初期劇本創作階段，若項目成形，她也會出任電視劇的執行製片人。

華裔 亞裔 小說

上一則

醫生提醒 躲避疫情也須謹防慢性病

下一則

紐約客談／百萬人死亡 預示抗疫曙光

延伸閱讀

鑽漏洞佈天網 ICE監控75%美國人 加州立法禁止無效

鑽漏洞佈天網 ICE監控75%美國人 加州立法禁止無效

百萬美國人染疫死亡 超過舊金山或西雅圖人口

百萬美國人染疫死亡 超過舊金山或西雅圖人口
美國人比不上？馬斯克讚中國勞工「總加班到凌晨3點」

美國人比不上？馬斯克讚中國勞工「總加班到凌晨3點」
Trader Joe 原來真的是一個人的名字

Trader Joe 原來真的是一個人的名字
NFL專欄／獵鷹選秀 押寶高大接球員

NFL專欄／獵鷹選秀 押寶高大接球員

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約大學21歲學生米利根(Raife Milligan)在曼哈頓下東城遭酒駕司機撞倒身亡。(取自GoFundMe)

紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

2022-05-06 13:53
趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

2022-05-06 02:30
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊