李丹婷新書 網飛搶拍影視

李丹婷(左)攜新書「竊賊的肖像」，在曼哈頓華埠舉行簽售活動。(記者張晨/攝影)

華裔 作家李丹婷(Grace Li)日前在曼哈頓華埠為新書「竊賊的肖像」(Portrait of a Thief)舉行簽售活動；該書在4月出版後不僅受到書評家和讀者推崇，更被網飛(Netflix)購買了拍攝版權，目前正處於劇本創作階段；小說 透過一起與海外流失文物有關的竊案，塑造了多個由華裔二代為主的角色，把這一事件重新詮釋為對殖民主義劫掠行為的反思，以及對華裔身分和文化認同的共鳴。

影音來源：記者張晨

「雖然這是一個搶劫題材的故事，但我喜歡把它看作是一個『尋找身分認同』故事。」李丹婷坦言，她在休士頓出生，成長過程中遇到過許多因身分所帶來的困擾。

從小李丹婷經常被問從哪裡來，也會因英語流利得到稱讚，但她表示，卻從未覺得自己「完全被視為美國人。」

「對於亞裔 孩子來說，這是一種相當普遍的經歷，我曾經覺得自己永遠都不會在兩種文化中找到歸屬。」李丹婷說，但隨著年齡的增長，很多人都開始接受自己的身分，「作為華裔，我終於明白我其實可以在兩個文化中共存。」

大學剛畢業時，李丹婷就有了寫這本小說的想法，以中國藝術品從西方博物館消失的真實故事為靈感，她於2018年起提筆寫作，並於2020年疫情期間完成初稿；筆下的角色都是歷史、公共政策、軟件工程等學科的普通大學生；「所有角色都有我的影子，我想重新整理美國華裔大學生的樣子。」

李丹婷說，華裔美國人既面臨著某些獨特的壓力，也面臨著所有20多歲年輕人都面臨的壓力，亞裔美國人群體需要這種對身分和文化「持續的探討」。

李丹婷認為，反亞裔的種族仇恨一直都在，「永久的外人」、「模範少數族裔」等荒誕的標籤，是持續影響亞裔社區的問題之一。

「向美國社會以故事的形式展現亞裔移民及後代的掙扎、和所有人進行平等的對話，我們追溯的是華人歷史和移民者的經歷，它必須是主流歷史，而不是美國歷史的子集。」她說。

李丹婷的新書「竊賊的肖像」，已被網飛購買拍攝版權，目前正處於劇本創作階段。(李丹婷提供)

李丹婷的母親黃仕霞表示，讓孩子了解中華文化和認同華裔身分，對孩子們的成長起到了非常積極的作用；更重要的是，只有建立強大的文化自信，認清自己的本源文化，孩子才能找到自己的方向。

由美國最大的出版社蘭登書屋(Penguin Random House)出版，並被Goodreads、Bookbub等眾多媒體稱為「2022年最值得期待的一本書 」；在去年激烈的競標中網飛買下了電視版權，而李丹婷目前真忙於初期劇本創作階段，若項目成形，她也會出任電視劇的執行製片人。