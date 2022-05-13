我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

紐約世外桃源 「羅斯福島」歷史建築探秘

記者和釗宇／紐約報導
羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源，不僅環境優美，而且有著獨特的建築歷史。（記者和釗宇／攝影）
羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源，不僅環境優美，而且有著獨特的建築歷史。（記者和釗宇／攝影）

曼哈頓與皇后區之間的東河(East River)上，有一個狹長的小島，許多紐約本地人都沒有到過、也未必知道它的名字—羅斯福島(Roosevelt Island)；這個小島雖然面積不大，但卻是紐約市名副其實的世外桃源，不僅環境優美，而且有著獨特的建築歷史，島上有不少具有重要歷史地位的建築。

羅斯福島島的長度約為1.9哩，對應曼哈頓東46街至東85街之間，島上的最大寬度僅為790呎，總面積為150英畝，行政上隸屬於曼哈頓，但實際則為州府下轄的羅斯福島運營公司(Roosevelt Island Operating Corporation)運營；這裡環境優美靜謐，和曼哈頓的喧囂是兩個世界，每年春天的櫻花季更引來無數觀光客前來。

羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源，不僅環境優美，而且有著獨特的建築歷史。（Ge...
羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源，不僅環境優美，而且有著獨特的建築歷史。（Getty Images）

多元殖民 歷史印記多

雖然現在貴為「世外桃源」，但羅斯福島的歷史底蘊相當厚重，有不少在歷史上留下印記的知名建築；該島最早被印第安原住民稱為豬島(Hog Island)，後被荷蘭殖民者占領，而英國殖民者曼寧(John Manning)1664年從荷蘭殖民者手中奪得該島並冠名，後來其女婿布萊克威爾(Robert Blackwell)繼承了該島的所有權，所以該島改稱布萊克韋爾島(Blackwell's Island)。

1796年，布萊克威爾的重孫雅各布(Jacob Blackwell)建造了布萊克威爾大屋，保存至今，這也是羅斯福島上最古老、全曼哈頓第六古老的建築，也是紐約市為數不多的帶有18世紀風格的建築。

到1828年，紐約市府在用3萬2000元買下布萊克威爾島，十年後建成紐約市瘋人院，而這座瘋人院的主樓，就是保留至今的八角樓(Octagon)；當時，住進這裡的精神病患最多有1700多人，是該機構可承受容量的兩倍之多，院內環境極其惡劣，對病人使用電擊、針刺等非人道療法，甚至被記入著名作家狄更斯(Charles Dickens)的「美國紀行」(American Notes)一書中。

八角樓已經過重新裝修，作為高檔公寓的入口保留下來。（記者和釗宇／攝影）
八角樓已經過重新裝修，作為高檔公寓的入口保留下來。（記者和釗宇／攝影）

羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源，不僅環境優美，而且有著獨特的建築歷史。（記者...
羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源，不僅環境優美，而且有著獨特的建築歷史。（記者和釗宇／攝影）

瘋人病院 環境極其惡劣

直到1887年，開創臥底採訪先河的紐約世界報(New York World)記者布萊(Nellie Bly)，在瘋人院臥底十天冒死採訪，最終被報社營救後刊出了震驚全市的「瘋人院十日」(Ten Days in a Mad-House)，市府才著手改善瘋人院狀況，1895年由大都會醫院(Metropolitan Hospital)接手改造為醫院，最終於1955年關閉；八角樓也被廢棄，但如今已經過重新裝修，作為高檔公寓的入口保留下來。

比瘋人院稍早建成的是一座監獄，市府選址在此以便讓犯人與市區隔絕，而位於羅斯福島最北端的燈塔就是由監獄勞工採集島上石頭於1872年建成。

燈塔高50呎，為哥特式建築，由聖派翠克大教堂的設計者小雷維克(James Renwick Jr.)設計，目的是幫助船隻導航東河航道；後來因犯人數量不斷增加，犯人從1895年起開始被轉送至沃德島(Ward's Island)，1935年監獄關閉。

布萊克威爾大屋是羅斯福島上最古老、全曼哈頓第六古老的建築。（取自州府網站）
布萊克威爾大屋是羅斯福島上最古老、全曼哈頓第六古老的建築。（取自州府網站）

羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源，不僅環境優美，而且有著獨特的建築歷史。（記者...
羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源，不僅環境優美，而且有著獨特的建築歷史。（記者和釗宇／攝影）

移民湧入 建立天花醫院

另一座由小雷維克設計的歷史遺跡是天花醫院(Smallpox Hospital)，他根據百老匯的格雷斯教堂(Grace Church)的哥特式復興風格設計了醫院建築；儘管當時已有天花疫苗，但紐約市仍經歷多次天花爆發，主因移民不斷湧入；天花醫院從1856年至1875年運營期間，每年大約接收7000名患者，隨後遷址，原址則改建為醫院和護士訓練學校，1950年代關閉。

在天花醫院的附近還有斯特萊克紀念實驗室(Strecker Memorial Laboratory)，這座建於1892年的實驗室是全滅第一座流行病和細菌實驗室，到1950年關閉；上世紀末，大都會運輸署(MTA)利用該實驗室建築作為地鐵變電站，為羅斯福島下的53街地鐵隧道供電。

瘋人院、監獄、天花醫院，這些羅斯福島的「黑歷史」，如今已經徹底翻頁；布萊克威爾大屋、八角樓、燈塔、天花醫院、斯特萊克紀念實驗室，以及1888年建成的好牧羊人教堂(Chapel of the Good Shepherd)，都在1972年被列為國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。

斯特萊克紀念實驗室是全美第一座流行病和細菌實驗室。（記者和釗宇／攝影）
斯特萊克紀念實驗室是全美第一座流行病和細菌實驗室。（記者和釗宇／攝影）

八角樓內部樓梯。（取自Octagon官網）
八角樓內部樓梯。（取自Octagon官網）

紐約市 曼哈頓 監獄

上一則

亞太裔預算 社區小機構要分杯羹

下一則

安全堪憂 公校搜出逾4700件防身武器

延伸閱讀

收賄等罪名成立 洛杉磯前HSI聯邦探員刑期可觀

收賄等罪名成立 洛杉磯前HSI聯邦探員刑期可觀
洛杉磯前聯邦特工因收賄、洗錢等控罪成立 恐終身坐監

洛杉磯前聯邦特工因收賄、洗錢等控罪成立 恐終身坐監
求救信寄給全公司 CNN唯一在世創社記者獲女同事捐腎復元

求救信寄給全公司 CNN唯一在世創社記者獲女同事捐腎復元
MLB／東瀛巨砲 鈴木誠也第4轟 暫居小熊4冠王

MLB／東瀛巨砲 鈴木誠也第4轟 暫居小熊4冠王
南加大師生聲援涉竊盜被解雇清潔工 堅信她清白 要求校方調查

南加大師生聲援涉竊盜被解雇清潔工 堅信她清白 要求校方調查

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

2022-05-06 02:30
紐約大學21歲學生米利根(Raife Milligan)在曼哈頓下東城遭酒駕司機撞倒身亡。(取自GoFundMe)

紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

2022-05-06 13:53
紐約州日新增新冠肺炎病例重回萬例以上，圖為民眾經過曼哈頓時報廣場的病毒檢測海報。(Getty Images)

紐約州日增病例再破萬 或重啟口罩令

2022-05-06 07:32
白男「硬搶」華埠社區冰箱被阻止，辱罵華裔志願者「中國乞丐」。(師美齡提供)

白人男子硬搶華埠社區冰箱食材 還辱罵華人

2022-05-06 02:29

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因