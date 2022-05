紐約世外桃源 「羅斯福島」歷史建築探秘

羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源,不僅環境優美,而且有著獨特的建築歷史。(記者和釗宇/攝影)

在曼哈頓 與皇后區之間的東河(East River)上,有一個狹長的小島,許多紐約本地人都沒有到過、也未必知道它的名字—羅斯福島(Roosevelt Island);這個小島雖然面積不大,但卻是紐約市 名副其實的世外桃源,不僅環境優美,而且有著獨特的建築歷史,島上有不少具有重要歷史地位的建築。

羅斯福島島的長度約為1.9哩,對應曼哈頓東46街至東85街之間,島上的最大寬度僅為790呎,總面積為150英畝,行政上隸屬於曼哈頓,但實際則為州府下轄的羅斯福島運營公司(Roosevelt Island Operating Corporation)運營;這裡環境優美靜謐,和曼哈頓的喧囂是兩個世界,每年春天的櫻花季更引來無數觀光客前來。

多元殖民 歷史印記多

雖然現在貴為「世外桃源」,但羅斯福島的歷史底蘊相當厚重,有不少在歷史上留下印記的知名建築;該島最早被印第安原住民稱為豬島(Hog Island),後被荷蘭殖民者占領,而英國殖民者曼寧(John Manning)1664年從荷蘭殖民者手中奪得該島並冠名,後來其女婿布萊克威爾(Robert Blackwell)繼承了該島的所有權,所以該島改稱布萊克韋爾島(Blackwell's Island)。

1796年,布萊克威爾的重孫雅各布(Jacob Blackwell)建造了布萊克威爾大屋,保存至今,這也是羅斯福島上最古老、全曼哈頓第六古老的建築,也是紐約市為數不多的帶有18世紀風格的建築。

到1828年,紐約市府在用3萬2000元買下布萊克威爾島,十年後建成紐約市瘋人院,而這座瘋人院的主樓,就是保留至今的八角樓(Octagon);當時,住進這裡的精神病患最多有1700多人,是該機構可承受容量的兩倍之多,院內環境極其惡劣,對病人使用電擊、針刺等非人道療法,甚至被記入著名作家狄更斯(Charles Dickens)的「美國紀行」(American Notes)一書中。

八角樓已經過重新裝修,作為高檔公寓的入口保留下來。(記者和釗宇/攝影)

瘋人病院 環境極其惡劣

直到1887年,開創臥底採訪先河的紐約世界報(New York World)記者布萊(Nellie Bly),在瘋人院臥底十天冒死採訪,最終被報社營救後刊出了震驚全市的「瘋人院十日」(Ten Days in a Mad-House),市府才著手改善瘋人院狀況,1895年由大都會醫院(Metropolitan Hospital)接手改造為醫院,最終於1955年關閉;八角樓也被廢棄,但如今已經過重新裝修,作為高檔公寓的入口保留下來。

比瘋人院稍早建成的是一座監獄 ,市府選址在此以便讓犯人與市區隔絕,而位於羅斯福島最北端的燈塔就是由監獄勞工採集島上石頭於1872年建成。

燈塔高50呎,為哥特式建築,由聖派翠克大教堂的設計者小雷維克(James Renwick Jr.)設計,目的是幫助船隻導航東河航道;後來因犯人數量不斷增加,犯人從1895年起開始被轉送至沃德島(Ward's Island),1935年監獄關閉。

布萊克威爾大屋是羅斯福島上最古老、全曼哈頓第六古老的建築。(取自州府網站)

移民湧入 建立天花醫院

另一座由小雷維克設計的歷史遺跡是天花醫院(Smallpox Hospital),他根據百老匯的格雷斯教堂(Grace Church)的哥特式復興風格設計了醫院建築;儘管當時已有天花疫苗,但紐約市仍經歷多次天花爆發,主因移民不斷湧入;天花醫院從1856年至1875年運營期間,每年大約接收7000名患者,隨後遷址,原址則改建為醫院和護士訓練學校,1950年代關閉。

在天花醫院的附近還有斯特萊克紀念實驗室(Strecker Memorial Laboratory),這座建於1892年的實驗室是全滅第一座流行病和細菌實驗室,到1950年關閉;上世紀末,大都會運輸署(MTA)利用該實驗室建築作為地鐵變電站,為羅斯福島下的53街地鐵隧道供電。

瘋人院、監獄、天花醫院,這些羅斯福島的「黑歷史」,如今已經徹底翻頁;布萊克威爾大屋、八角樓、燈塔、天花醫院、斯特萊克紀念實驗室,以及1888年建成的好牧羊人教堂(Chapel of the Good Shepherd),都在1972年被列為國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。

斯特萊克紀念實驗室是全美第一座流行病和細菌實驗室。(記者和釗宇/攝影)