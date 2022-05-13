周末好去處／愛德懷德公園植樹活動

愛德懷德公園植樹

Stewardship Team訂於14日(周六)上午9時至中午12時舉辦免費活動，主辦方將帶領參與民眾在皇后區 愛德懷德公園(Idlewild Park)植樹造林，恢復植被、改善空氣質量、減少污染；民眾將有機會學習如何為植被安裝防塵裝置，保護樹木幼苗。主辦方提醒，活動容易弄髒衣物，建議參與民眾身著結實鞋類和長褲，並且自帶水壺，參與者可自行決定是否戴口罩 ，18歲以下的參與者須有成年人陪同；活動集合地點為皇后區149大道交Springfield Lane，民眾可登錄網頁註冊。

國際候鳥日觀察候鳥

每年5月第二個周六是國際候鳥日(International Migratory Bird Day)，蘭德爾島公園聯盟(Randalls Island Park Alliance)訂於14日(周六)早10時至中午12時舉辦免費活動，帶領民眾在野外了解多種在蘭德爾島暫時棲息的候鳥，為鳥兒提供食物，幫助牠們抵達夏季遷徙的目的地；康乃爾鳥類實驗室(Cornell Lab of Ornithology)將提供免費工具和信息，幫助民眾了解鳥類，主辦方還將提供望遠鏡，也鼓勵民眾自帶望遠鏡；民眾可在蘭德爾島103街人行橋處集合，具體參見網頁。

皇后區免費輪滑課

社區組織Three friends group訂於14日(周六)下午3時至4時免費輪滑教學課，無論是從沒輪滑經驗的新手還是輪滑高手，都可參加該活動；主辦方不提供輪滑裝備，民眾須自帶裝備，初學者則鼓勵佩戴護膝、護肘，最好配戴護腕，因為一旦摔倒肯定是手先觸地支撐，避免受傷；主辦方表示，輪滑不僅有趣，而且也是一種很好的鍛鍊方式，民眾可登錄網頁註冊，活動地址位於皇后區Rosedale的241街135-21號。

夏日觀察太陽

夏季終即將來臨，業餘天文愛好者協會(The Amateur Astronomers Association)訂於15日(周日)下午1時至4時舉辦免費活動，帶領民眾使用天文望遠鏡觀察太陽；這種天文望遠鏡專為觀察太陽而設計，可直接而安全地觀察太陽；在夏季，民眾有機會觀察到太陽黑子和日珥。參與者可在曼哈頓 西70街的河濱公園南(Riverside Park South)一號碼頭集合，詳情參見網頁。