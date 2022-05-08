城市農耕熱 陽台頂樓變菜園

華裔民眾在陽台上種植小番茄。(楊愛倫提供)

紐約市 高樓林立，難以找到現成的農田，不過，園藝專家表示，華裔民眾若善於打理荒地、陽台或頂樓都可變成「菜園」，尤其在疫情 當下還可避免到人擠人的超市購物；園藝專家建議，新手可從蔥、蒜或綠葉菜等容易種植的植物著手。

前州眾議員楊愛倫(Ellen Young)多年來在紐約市開辦自然農法農耕班，她表示，法拉盛 的長青公園過去曾是一片荒地，由於鄰近小河，民眾在附近亂扔垃圾，甚至一度成為犯罪者棄屍的地方。

楊愛倫說，附近的老人中心發現該塊空地後，向市公園局提出申請，把空地改成自耕地；經過居民長時間的打理，這片20平方呎、土壤肥沃的土地，每年只需支付50元的費用，在過去六年來產出了不少有機蔬果。

楊愛倫表示，她的自然農耕班在耕種上，不採用糞便施肥，反而是利用雜草、落葉等成為蔬果的養分，種出來的果實非常的健康。

有機土和適時播種的種子可結出果實。(楊愛倫提供)

自然農耕班除了在法拉盛開課外，楊愛倫表示，該班也在曼哈頓一處住宅高樓中授課，「每一顆種子、每一粒泥土和沙子都是我們坐著電梯帶上去的」。

自然農耕班在長青公園開課多年，在曾是荒地土地上，種植不少蔬果。(記者牟蘭／攝影)

自然農耕班老師李啟培表示，若民眾家附近沒有現成的土地，可以通過使用肥沃的「活土」，用花盆中來種植蔬菜；「最容易方式是去超市直接購買有機泥土，一般十元左右可以買到一袋，適合家庭種植。」

法拉盛的長青公園過去曾是一片荒地，但經過熱愛農耕民眾打理，如今已土地肥沃。(記者牟蘭／攝影)

李啟培說，在適合的季節中耕種特定蔬果更為重要，他舉例說，4月下旬到5月上旬適合種植葉菜類、豆類、番茄、南瓜和甜瓜等，到了6月中旬可以種植胡蘿蔔等蔬果。

針對初學者，李啟培表示，蔥、蒜以及甘藍等葉菜類較易上手種植，經過簡單打理，民眾可在家中吃到自己種植的蔬菜。

高樓的陽台也可變身農場。(楊愛倫提供)

法拉盛的自然農耕班過去兩年受到疫情影響無法開課，楊愛倫表示，仍有許多華人表示對耕種的興趣，她在今年也續租兩塊農地，持續帶著民眾前往農地培育土壤、播種培苗。