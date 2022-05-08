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野菜吃過量 恐引發中毒

記者牟蘭／紐約報導
華人愛吃野菜，在華社經常有看到小販擺攤販售野菜。(記者曹健/攝影)
華人愛吃野菜，在華社經常有看到小販擺攤販售野菜。(記者曹健/攝影)

春天野菜長出來後，經常可在公園、野地常見到華人採摘野菜的場景，近年來食用野菜也成為「健康」的代名詞，不過中醫師表示，適量食用野菜可起到溫津散汗等作用，但食用過量或體質敏感，將容易造成嘔吐、腹瀉等中毒症狀，過敏者甚至休克或死亡。

中醫師蘇紅表示，具有殺菌、消炎功效的馬齒莧、清熱解毒的蒲公英和治療女性痛經的艾葉，以及具有減肥功效的車前草，均是春天華裔民眾喜愛採摘的植物。

不過，蘇紅表示，這些具有藥性的野草，均有不同劑量的毒性，若過量服用，將對身體造成不同程度的傷害。

若一些體質偏寒的民眾長期吃寒性的野草，如蒲公英等，恐怕引起肚子痛、腹瀉或嘔吐等症狀，呼籲民眾應針對自己的體質選用食材。

蘇紅還提醒民眾，食用野草前應濾洗乾淨，避免野草上殘留的除草劑或殺蟲劑等藥物。

中醫師李永明表示，除了野菜，還有部分民眾會採摘野生蘑菇，但應更加小心，若誤食了毒蘑菇將造成致命的危險。

若民眾誤食了有毒的野菜，或食用野菜後身體出現不適，應立即停止食用或接觸野菜，接著再進一步判斷是中毒還是過敏；如若過敏且情況嚴重，像是出現喉嚨水腫等症狀，恐怕會進一步造成休克，應及時就醫。

李永明建議，若民眾希望用中草藥調理身體或醫治疾病，可在向中醫師診療後，再前往藥材商店購買，「有醫生和相關部門的監管，加上野菜本身價格便宜，並不容易造假，通常中藥草的價格也不會很昂貴。」

過敏 華人 華裔

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