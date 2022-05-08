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野菜遍地 華人巧手做佳餚

記者牟蘭／紐約報導
張艷秋(左二)分享自己烹飪的艾草餅；左三起為楊愛倫和李啟培。(楊愛倫提供)
張艷秋(左二)分享自己烹飪的艾草餅；左三起為楊愛倫和李啟培。(楊愛倫提供)

進入春季後，紐約的公園、街邊以及住宅外，隨處可見蒲公英、馬齒莧、槐花、野蔥、野蒜和車前草等野菜，不少懂行的華裔民眾將野菜變身餃子

包子的餡料、做成麵餅或是調成涼菜，用美食一解鄉愁。

從中國東北來美20多年的張艷秋，在法拉盛的一家老人中心工作，與同事和老人交談後，發現紐約街邊也可找到家鄉常吃的艾草、蒲公英以及薺菜等「野生」美食。

張艷秋說，最易辨認的可食用野菜是蒲公英，趁著蒲公英的花蕊仍在時，將葉子採摘下來，可拌豆腐或單獨做成涼菜，也可放入雞蛋、麵餅或包子、餃子中做餡料，「不僅好吃還清熱解毒」。

另一道張豔秋拿手菜是艾草餅，她說，這種綠色、背面有白絲絨毛的草本植物，先用水焯過，再放入攪拌機中打碎，按比例和糯米粉混合並揉成餅，上鍋蒸熟後即可食用，「北方人一般喜歡吃甜的艾草餅，南方人喜歡加入冬筍和香菇吃鹹的」。

12年前從中國西北城市移民美國的何莉莉(He Lili，音譯)，則喜歡將槐花做成食物；她表示，將花蕊摘下清洗後，與麵粉、食用油、五香粉等攪拌，再放在蒸鍋上隔水蒸15分鐘，淋上蒜蓉、醬油和醋等調制的醬料，就是家鄉小吃「槐花麥飯」，即便人在紐約，也能品嘗到家鄉味。

熱愛農耕的華人楊愛倫則表示，紐約市花園中、住家前院，或是街邊都可看見野菜的身影，而在皇后區法拉盛長青公園的自耕地上，除了民眾悉心栽種的植物，也隨處可見蒲公英、車前草、野生薄荷以及野蔥和野蒜等野菜。

楊愛倫說，20年前聽說車前草對母親的病情有幫助，因此前往貝賽的一處公園採摘野菜，才因此與農耕結緣；她表示，野蔥等常見的野菜都可下菜，但呼籲民眾採摘時避免食用陌生野菜，避免中毒等問題。

春季的紐約隨處可見艾草等野菜。(記者牟蘭／攝影)
春季的紐約隨處可見艾草等野菜。(記者牟蘭／攝影)
春季的紐約可見野蔥和野蒜。(記者牟蘭／攝影)
春季的紐約可見野蔥和野蒜。(記者牟蘭／攝影)
何莉莉在街邊採摘槐花後，瀝水做成槐花麥飯。(何莉莉提供)
何莉莉在街邊採摘槐花後，瀝水做成槐花麥飯。(何莉莉提供)
春季的紐約隨處可見車前草等野菜。(記者牟蘭／攝影)
春季的紐約隨處可見車前草等野菜。(記者牟蘭／攝影)
長青公園除了自耕田外，還有不少野菜。(記者牟蘭／攝影)
長青公園除了自耕田外，還有不少野菜。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 餃子 美食

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