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心理健康第一響應 擴至布碌崙皇后區

記者胡聲橋／紐約報導
心理健康和社會工作者團隊將被部署到布碌崙，代替警察處理部分心理健康緊急情況。(Getty Images)
心理健康和社會工作者團隊將被部署到布碌崙，代替警察處理部分心理健康緊急情況。(Getty Images)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，心理健康和社會工作者團隊將被部署到布碌崙(布魯克林)中部和皇后區東部。一旦有人處於情緒困擾之中，他們將代替警察，做為911電話的第一響應者，趕往現場處理。

亞當斯日前在公布行政預算時表示，將撥出5500萬元，用於擴大「行為健康緊急援助響應部門計畫」(B-HEARD program)；該計畫一開始在哈林區試點，今年早些時候擴大到華盛頓高地和布朗士南部的一些地區，近日該計畫則將進一步延伸到布碌崙中部、皇后區東部和布朗士南部的的其他地區。

「不是每個電話都需要警察去處理」，亞當斯說，由訓練有素的心理健康專業人員、社會工作者和急救人員組成的B-HEARD小組可以對與心理健康緊急情況有關的911電話作出響應，緩和緊張局勢，並為受困擾者提供心理健康護理。警察改革的倡導者說，警察經常使心理健康事件升級，而不是降級，其後果往往是可怕的。

根據B-HEARD計畫去年發布的初步試點數據，雖然精神健康第一響應者為許多處於情緒困擾中的人提供現場治療，或為他們聯繫社區的心理健康護理，但在哈林區南部，警察仍被派往處理絕大多數的精神健康電話。

B-HEARD小組只對數千通有關精神健康的911電話，其中的564通電話進行了回應和處理；緊急情況調度員只將22%的精神健康電話轉給了B-HEARD小組，小組對其中82%的事件處理。B-HEARD計畫表示，他們希望至少有50%關於精神健康的電話能轉給他們。

心理健康 警察 亞當斯

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