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脊柱微創手術 痛苦少康復快

紐約訊
本期講座由Lynn McGrath醫生主講，搭配同步中文口譯。(紐約長老會皇后醫院提供)
本期講座由Lynn McGrath醫生主講，搭配同步中文口譯。(紐約長老會皇后醫院提供)

為幫助讀者獲取最新相關醫學知識，世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)聯合推出第三支線上健康講座影片「脊柱微創手術的作用與優點」，由紐約長老會皇后醫院神經外科手術主治醫師、威爾康乃爾醫學院脊柱神經外科手術臨床副教授的Lynn McGrath Jr.醫師擔任講員，並透過紐約長老會皇后醫院神經科助理Joyce Wu同步口譯，帶領讀者探討一系列脊柱微創手術的技術、適應症和禁忌症。

脊柱外科領域正在發生卓越創新的變化，與傳統的脊柱手術技術相比較，脊柱微創手術已被證明可以減少肌肉損傷、失血和術後疼痛。 這些新技術能更快地使患者術後康復，減輕痛苦以及恢復到健康生活。主辦單位希望通過講座內容，讓大家了解到這些新的微創技術給患者所帶來的受益方式。

完整影片已經上線，請至連結：bit.ly/2022nypq3或掃描本頁面二維碼觀看，觀賞完畢可參加今年第三波的有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後即有機會抽取25元電子禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

紐約長老會皇后醫院的神經內科和神經外科團隊致力於為患者提供神經系統疾病的診斷，治療和卓越的護理。其中神經內科包括普通神經疾病、癲癇、頭痛、偏頭痛、多發性硬化症、神經肌肉和中風，以及神經重症監護。神經外科包括良性和惡性腦腫瘤、垂體腫瘤、脊柱腫瘤、腦積水、腦和脊髓血管畸形、腦和脊椎創傷、頸部疼痛、腰背疼痛、椎間盤突出、椎管狹窄等疾病。

該院的中風治療團隊為急性缺血性中風提供最新的治療方法，包括溶栓療法和機械血栓切除術。如需神經內科專家門診預約服務，請致電(718)670-1512。與神經科外科手術專家進行預約，請致電(718)670-1837。如需更多信息，請聯繫該院社區健康發展部(718)670-1178。

世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)連續兩年合辦免費線上健康講座，總計逾十支涵蓋不同健康主題的影片，獲得讀者及華人社區的廣大迴響。延續後疫情時代的趨勢，今年雙方將再度攜手推出免費線上健康講座影片，主題將圍繞在社區民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址: event.worldjournal.com。

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