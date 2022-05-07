我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

過敏季眼睛癢打噴嚏 源頭杜絕煩惱

編譯周芳苑／綜合6日電
春天開始花粉過敏季，專家表示防止過敏源進入家中，可以控制過敏症狀。(取自市衛生局推特)
春天開始花粉過敏季，專家表示防止過敏源進入家中，可以控制過敏症狀。(取自市衛生局推特)

春天到了，天氣暖和、百花盛開，令人心情愉快，但是也帶來過敏季節，許多人出現眼睛發癢、流眼淚、打噴嚏和鼻塞等等過敏症狀，嚴重時讓人無法忍受、甚至需要打針吃藥；專家說，有些具體措施足可控制惱人過敏症狀。

威爾康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medicine)和紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)過敏專家賴薩赫博士(William Reisacher)表示，想要控制過敏症狀，第一要務是防止過敏源進入室內、從源頭避免產生過敏的機會。

他建議，避免過敏源進入室內有幾個重要做法；首先，每天在清晨 5 點到早上 10 點之間空氣中花粉數量較多的時候關上窗戶；其次，出門回家時，先在外面換衣服、沖個澡，除去身體上的花粉，以減少帶到室內的花粉量。

賴薩赫強調，在換衣服時，千萬不要把外出服裝直接扔到床上，無論如何，應務必確保臥室沒有過敏源，成為過敏避風港。

針對過敏季節和氣候變遷之間的關係，賴薩赫說，受到氣候變遷、氣候暖化影響，適合到戶外的季節變長了，所以人們比過去更早出現過敏症狀，過敏症狀持續的時間也較以往長得多。

此外，春天時要特別留意大量的樹花粉(tree pollen)；到了夏季，造成過敏的主要罪魁禍首是草花粉(grass pollen)；另外，雜草對花粉過敏者的影響也相當嚴重，影響的時間可以從8月間一直到出現第一次霜凍，在氣候變遷的情況下，霜凍出現的時間越來越晚，也導致雜草引發花粉過敏的痛苦期延長。

過敏 氣候變遷 醫學

上一則

非營利及宗教機構 可申請聯邦安全經費

下一則

逾半紐約客認打擊犯罪不力 亞當斯重申兌現承諾

延伸閱讀

整點快訊╱21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

整點快訊╱21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡
染疫或過敏相似症狀多 花粉季節難分辨

染疫或過敏相似症狀多 花粉季節難分辨
孋純窗簾 韓國廠家直銷高級純絲ComBi簾

孋純窗簾 韓國廠家直銷高級純絲ComBi簾
寶寶整日哭鬧不停 小心是染「輪狀病毒」

寶寶整日哭鬧不停 小心是染「輪狀病毒」
美國23歲女做豐唇手術 過敏腫8倍變「香腸嘴」

美國23歲女做豐唇手術 過敏腫8倍變「香腸嘴」

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
四名兇嫌涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

2022-04-29 14:45
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增