過敏季眼睛癢打噴嚏 源頭杜絕煩惱

春天開始花粉過敏季，專家表示防止過敏源進入家中，可以控制過敏症狀。(取自市衛生局推特)

春天到了，天氣暖和、百花盛開，令人心情愉快，但是也帶來過敏 季節，許多人出現眼睛發癢、流眼淚、打噴嚏和鼻塞等等過敏症狀，嚴重時讓人無法忍受、甚至需要打針吃藥；專家說，有些具體措施足可控制惱人過敏症狀。

威爾康乃爾醫學 中心(Weill Cornell Medicine)和紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)過敏專家賴薩赫博士(William Reisacher)表示，想要控制過敏症狀，第一要務是防止過敏源進入室內、從源頭避免產生過敏的機會。

他建議，避免過敏源進入室內有幾個重要做法；首先，每天在清晨 5 點到早上 10 點之間空氣中花粉數量較多的時候關上窗戶；其次，出門回家時，先在外面換衣服、沖個澡，除去身體上的花粉，以減少帶到室內的花粉量。

賴薩赫強調，在換衣服時，千萬不要把外出服裝直接扔到床上，無論如何，應務必確保臥室沒有過敏源，成為過敏避風港。

針對過敏季節和氣候變遷 之間的關係，賴薩赫說，受到氣候變遷、氣候暖化影響，適合到戶外的季節變長了，所以人們比過去更早出現過敏症狀，過敏症狀持續的時間也較以往長得多。

此外，春天時要特別留意大量的樹花粉(tree pollen)；到了夏季，造成過敏的主要罪魁禍首是草花粉(grass pollen)；另外，雜草對花粉過敏者的影響也相當嚴重，影響的時間可以從8月間一直到出現第一次霜凍，在氣候變遷的情況下，霜凍出現的時間越來越晚，也導致雜草引發花粉過敏的痛苦期延長。